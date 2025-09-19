Seth Rollins analiza la importancia de Wrestlepalooza

Este sábado 20 de septiembre de 2025 WWE iniciará una nueva era en la transmisión de sus eventos premium en vivo con Wrestlepalooza, que será el primero que se transmita a través de la cadena ESPN en los Estados Unidos, con quien la compañía suscribió un lucrativo acuerdo. Es preciso destacar que en el resto del mundo los fanáticos podrán continuar viendo el evento por Netflix.

► Wrestlepalooza será el primer evento premium en ESPN

Durante una entrevista reciente con Sports Illustrated, Seth Rollins dejó claro su entusiasmo por la gran atención que WrestlePalooza está recibiendo en ESPN, asegurando esta naciente alinza ayudará a demostrar que la lucha libre es un deporte y un arte serio, lo que le otorga mayor respeto por parte del público. El Visionario tabmién destacó que el acuerdo con ESPN es otro gran paso para demostrar el talento de los luchadores de la WWE como atletas y narradores.

«Creo que es genial formar parte de la familia ESPN y ayudar a lanzar esta nueva aplicación y esta nueva era de ESPN. También creo que el simple hecho de estar asociado con una gran franquicia deportiva como esta realmente legitima nuestro arte y le da un poco de credibilidad. Creo que hemos hecho un gran trabajo como compañía al explicar a quienes no saben a qué nos dedicamos.

Verán, el programa Unreal en Netflix —estar en Netflix en general— es un gran paso para nosotros. Y este es un paso más para impulsar lo que hacemos al público general y demostrar lo increíble que es nuestro talento como narradores y atletas.»

«ESPN no se está guardando nada en cuanto a promoción. La semana pasada, a las 6 de la tarde, transmitieron SportsCenter con Joe Tessitore en el estudio junto a Kevin Negandhi para una vista previa de Wrestlepalooza. Anoche, en Monday Night Football, Joe Buck leyó una promo de Wrestlepalooza. Chris Fowler leyó una promo en el segundo partido, el de los Chargers contra los Raiders, para Wrestlepalooza.»

ESPN está dando una gran promoción a Wrestlepalooza y Seth Rollins lo ve como una oportunidad no solo para entretener a los fans, sino también para demostrar que las superestrellas de la WWE son atletas y luchadores de primer nivel, reafirmando el hecho de que este es un acuerdo de ganar-ganar para las partes.