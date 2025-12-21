Seth Rollins afirma que sigue siendo el Campeón Mundial

Durante el pasado mes de octubre, Bron Breakker y Bronson Reed traicionaron a Seth Rollins, en una decisión que fue una sorpresa para todos, pero que tendría una explicación detrás con la lesión que sufrió el Visionario, habiéndole preparado una historia para sacarlo de televisión, ya que se sometió a una cirugía en su hombro, y fue despojado de su Campeonato Mundial, considerando que estará ausente por varios meses, aunque el luchador confía en llegar a WrestleMania 42.

► Seth Rollins quiere recuperar el Campeonato Mundial

Durante una entrevista reciente con ClutchPoints, Seth Rollins dejó en claro que cuando regrese a la acción, su prioridad será recuperar el Campeonato Mundial de Peso Completo que le arrebataron. No mencionó un oponente específico, pero irá detrás de quien sea que tenga el título en cuanto regrese.

«El objetivo principal de mi regreso no será una persona, sino una cosa. Ese sería el campeonato mundial de peso pesado porque nunca lo perdí, así que soy legítimamente el campeón mundial de peso pesado».

“Me despojaron de ese campeonato, y cualquiera que lo posea, ya sea CM Punk, Bron Breakker, cualquiera que se interponga en mi camino, tendrá que lidiar con eso”.

Seth Rollins compitió por última vez en el mes de octubre, cuando derrotó a Cody Rhodes en Crown Jewel, evento que se desarrolló en Arabia Saudita. Ahora está en fase de recuperación y el propio luchador especificó hace pocos días que el tiempo de recuperación podría ser de hasta seis meses.