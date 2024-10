Seth Rollins apoyó a Cora Jade en su recuperación

Si alguien en WWE sabe de lesiones en la rodilla ese es Seth Rollins, así que la Superestrella de NXT Cora Jade recibió un gran apoyo del ex campeón del mundo cuando tuvo que tomarse un largo tiempo fuera de los cuadriláteros para recuperarse antes de regresar para unirse a la actual campeona, Roxanne Pérez, contra Giulia y Stephanie Vaquer; las cuatro luchadoras se enfrentarán en un combate en parejas en Halloween Havoc.

Four of the best in #WWENXT square off when NXT Women’s Champion @roxanne_wwe and @CoraJadeWWE take on @giulia0221g and @Steph_Vaquer TOMORROW at #HalloweenHavoc!

📍 Hershey, PA

🎟️ https://t.co/impS0SzCrt pic.twitter.com/AwZsFJAiKx

— WWE NXT (@WWENXT) October 27, 2024