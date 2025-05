Seth Rollins: «Me quedan 4 o 5 años de contrato con WWE»

Seth Rollins inicia un nuevo capítulo en la WWE junto a Paul Heyman y Bron Breakker con todavía un largo futuro por delante en la compañía.

«The Visionary» visitó recientemente el pódcast de los Chicago Bears y habló sobre su presente en la lucha libre profesional:

«Me siento muy bien. Nuestro calendario se ha reducido drásticamente desde 2020. Obviamente, el COVID lo detuvo todo. Seguíamos haciendo los shows televisados semanales, pero dejamos de hacer los eventos no televisados. Y nuestro calendario de eventos no televisados era una locura. Volvimos a hacerlo en 2021. Pero WWE se fusionó con UFC el año pasado. Crearon una nueva empresa llamada TKO, y TKO está muy enfocada en hacer la mayor cantidad de dinero posible, lo cual entiendo, es un negocio. Pero una de las cosas que realmente han reducido son los eventos no televisados. Antes teníamos eventos no televisados cada fin de semana, justo antes del Monday Night Raw o después del Friday Night SmackDown, y eso era todas las semanas del año. A veces llegaba a luchar unas 200 veces al año, lo cual era una locura. No lo recomiendo, de verdad. Lo disfruté cuando era joven. Cuando tienes veintitantos, haces lo que quieras, ¿no? Te sientes invencible. Te despiertas al día siguiente y no pasó nada. Pero con los años, las lesiones se empiezan a acumular. Dormir con la almohada equivocada puede dejarte lesionado tres días. Así que, sí, ahora estoy en un punto en el que me siento realmente bien. El calendario se ha ajustado. Ya no caigo al suelo tantas veces como antes.»

«Mira, ahora la información es mucho mejor, hermano. Creo firmemente que si los jugadores de generaciones pasadas, en cualquier deporte, hubieran tenido acceso a la información que tenemos hoy, podrían haber jugado mucho más tiempo también. ¿Sabes a lo que me refiero? Dan Marino pudo haber sido Tom Brady. Podría haber pasado, si esa información hubiera estado disponible. Tom simplemente aprovechó cada pequeño dato disponible, todos los puntos de información que pudo encontrar, y encontró la forma de ganarle un poco al tiempo. Y siento lo mismo con nosotros, los luchadores. Ves lo que somos capaces de hacer hoy, y lo hacemos mejor y por más tiempo, tanto hombres como mujeres. Así que sí, tengo unos cuatro o cinco años más en este contrato actual. Siento que puedo hacerlo hasta mis mediados de los cuarenta, y ya veremos qué pasa. Pero sí, me siento muy bien.»