Seth Rollins, 300 días como Campeón Mundial de Peso Completo

De cara a WrestleMania 40, Seth Rollins continúa haciendo historia, y llegará bastante fuerte al gran show de shows. Y es que el día de hoy, el Freakin ha alcanzado un impresionante récord como consecuencia de su actual reinado mundial.

► Seth Rollins ha alcanzado un gran récord en WWE

Seth Rollins se acaba de consagrar con 300 días como Campeón Mundial de Peso Completo. Y llegará a WrestleMania con 315 días de reinado, en donde enfrentará en mano a mano a Drew McIntyre por el título.

Recordemos que Rollins es el primer Campeón Mundial de Peso Completo de esta nueva era, desde que se creó esta nueva correa de campeonato. Y ganó el título al vencer a AJ Styles en una lucha de más de 20 minutos que marcó el final del torneo para definir al nuevo monarca. Esto fue el 27 de mayo de 2023 en el evento premium Night of Champions desde Arabia Saudita.

En WrestleMania 40, en la primera noche, el sábado 6 de abril, Seth Rollins hará equipo con Cody Rhodes para enfrentarse a The Rock y Roman Reigns. Si ganan, Cody Rhodes vs. Roman Reigns por el Campeonato Universal Indisputable WWE será un mano a mano limpio, con The Bloodline vetado de estar en ringside, incluyendo La Roca.

Si pierden Rollins y Rhodes, el combate Rhodes vs. Reigns tendrá Bloodline Rules, las cuales no se predeterminarían previo a la lucha, sino que irían cambiando a placer de The Bloodline durante el combate.