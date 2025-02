Sergei Pavlovich espera escalar posiciones con victoria sobre Rozenstruik

Sergei Pavlovich venció a Jairzinho Rozenstruik por decisión unánime el sábado en la cartelera principal de UFC Fight Night 250 en el ANB Arena en Riad, Arabia Saudita.

Pavlovich sobre el momento clave de la pelea

“Tengo que ver la pelea de regreso, pero puedo decirte que me golpearon tres o cuatro veces. Esta vez, no me abalancé sobre él para rematarlo. Quería trabajar en diferentes aspectos de mi juego porque más adelante tendré que estar muy bien preparado para enfrentarme a diferentes tipos de oponentes”.