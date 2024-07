¿Será la de este 2024 la última edición de AEW All In?

Echando un vistazo a la más reciente actualización vía WrestleTix, cinco días atrás, así marcha la taquilla de AEW All In 2024: 42.155 boletos vendidos de una disposición actual de 51.314.

AEW All In 2024

Sun Aug 25 2024 17:00:00

Wembley Stadium, London



Available Tickets: 9,159

Current Setup: 51,314

Tickets Distributed: 42,155



📈 | +1,191 since the last update (11 days ago)

📅 | Days until show: 34 pic.twitter.com/4AEBwvfQW2 — WrestleTix (@WrestleTix) July 22, 2024

► Dave Meltzer duda de un AEW All In 2025

Hace justo un año, el 27 de julio de 2023, AEW All In había despachado ya 70 mil boletos y todos esperábamos, ante tales números, que el PPV haría historia, como así sucedió; aunque la cifra definitiva de asistentes sigue generando controversia.

Hoy, 27 de julio de 2024, con casi 30 mil boletos menos, y a menos de un mes de la cita, parece muy complicado que AEW All In 2024 obtenga una taquilla similar a la de su primera entrega, pese al presumible impulso de los últimos anuncios; entre ellos, la revancha entre MJF y Will Ospreay. Y AEW, a juzgar por la mencionada disposición de localidades, parecía verlo venir.

Evidentemente, no puede considerarse un fracaso si AEW All In 2024 sienta a digamos, 50 mil o 60 mil personas. AEW All In 2023 fue un show extraordinario, todo un acontecimiento cultural, y cualquier intento de reproducirlo supone un inevitable paso atrás. Se entiende que de un año al siguiente, el concepto en sí pierda candencia por ya no lucir como novedad; factor siempre determinante para AEW.

Sin embargo, vía Wrestling Observer Newsletter, Dave Meltzer estima que quizás AEW se lo piense dos veces antes de volver a ocupar el Wembley Stadium el próximo año, pues la recaudación podría no resultar compensatoria para Tony Khan y Cía, dados los costes de producción del megaevento. Meltzer baraja una cifra definitiva de 54 mil boletos pagados como previsión más optimista.