Ya superada la cincuentena, y con un muy severo historial de lesiones a sus espaldas (una de ellas reciente), incluyendo un retiro temporal, resulta lógico pensar que los fans de Cope estarán muy atentos hoy a AEW Revolution 2025, donde el veterano buscará coronarse Campeón Mundial de la promotora.

Sobre todo, cuando «The Rated R Superstar» nos deja promos como la de anoche en Collision.

Entre bastidores, Cope hizo recapitulación de su rivalidad con Jon Moxley, considerándolo un cobarde y tildándolo de falso mesías. Y seguidamente, confesó que aprovecharía esta oportunidad, pues a su juicio tal vez sea la última, tras haber estado en decenas de combates por un título mundial. No obstante, Cope expuso que ni el corazón ni el coraje tienen fecha de caducidad.

Bajo los focos de WWE, Cope fue 11 veces campeón mundial en solitario. Bajo los focos de AEW, Cope ha tenido dos reinados como Campeón TNT, y la de hoy será su primera por un oro de máxima categoría.

The «Rated R Superstar» Cope isn’t afraid of AEW World Champion Jon Moxley ahead of their Championship Match TOMORROW at #AEWRevolution LIVE on PPV!



Watch #AEWCollision on TNT & Max@RatedRCope | @JonMoxley pic.twitter.com/VMJghsDJwj