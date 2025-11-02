¿Será Kazuchika Okada el último rival de Hiroshi Tanahashi?

Hoy ha tenido lugar un simbólico evento para la carrera de Hiroshi Tanashahi, Final Homecoming, donde como su título bien indica, NJPW pretendía escenificar la última vuelta a casa del veterano, oriundo de Gifu, antes de su combate de retiro en Wrestle Kingdom 20.

Allí, en la penúltima lucha estipulada, Tanahashi intentó sin éxito conquistar el Campeonato Global de Peso Completo IWGP, al caer ante Yota Tsuji. Y lo hecho por este durante el epílogo podría habernos dado una pista sobre lo que le espera a «The Ace» en WK 20.

Tras retener el Campeonato Mundial de Peso Completo IWGP frente a Hirooki Goto, Konosuke Takeshita quiso preguntarse en voz alta quién sería su retador en la gran cita del 4 de enero. Y Tsuji lo encaró, pero Takeshita quiso proponerle una condición: que también pusiera sobre la mesa su oro. «Gene Blast» no tuvo que pensarlo mucho para decir que sí.

Se descartaría pues el rumor de un Takeshita vs. Kazuchika Okada en WK 20. Y por consiguiente, hay vía libre de cara a que «The Rainmaker» ejerza de último rival de Tanahashi. En declaraciones posteriores a la velada de hoy, Gedo sugirió que buscaría a un talento cercano a él, mientras que la próxima lucha en la agenda de Tanahashi, contra Yuto-Ice, tendrá lugar el próximo sábado desde Anjō, ciudad natal de Okada, escenario propicio para una reaparición de este bajo los focos de NJPW.

► Okada vs. Takeshita, en AEW

Como comentamos, no habrá un duelo entre Okada y Takeshita en WK 20. Parece pues que AEW se reserva para sus dominios la realización de este esperado enfrentamiento, cuyo pique semana a semana se presenta más caldeado. Sólo cabe echar un vistazo a los sucesos de los más recientes episodios de Dynamite y Collision.

Full Gear supone la opción lógica, por cercanía (22 de noviembre), y por constituir uno de los grandes eventos de pago por visión del calendario de AEW. Esperaremos cualquier confirmación de parte de la promotora.