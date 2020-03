¿Será abucheado de nuevo Roman Reigns en WrestleMania?

Aún es tema de conversación entre la comunidad luchística de internet, e intuyo que lo será cuanto menos hasta WrestleMania 36. Como saben si no viven en una cueva, pues fue tendencia mundial en Twitter, un tal Goldberg batió a Bray Wyatt durante el estelar de Super ShowDown 2020, rompiendo por completo con las previsiones de cara al próximo magno evento. Así, ahora tendremos un choque entre «The Myth» y Roman Reigns allí, confirmado apenas 24 horas después de la cita saudí.

► WWE intenta proteger a Roman Reigns

Un cambio de planes que responde al deseo de Vince McMahon de otorgar una dosis extra de mediaticidad a uno de sus combates principales del «Show de los Shows», y al mismo tiempo, proteger a «The Big Dog». Porque pese a que WM 36 se celebrará (si el coronavirus lo permite) en Florida, estado natal de Reigns, esto no aseguraba un trato de consentido, considerando la enorme popularidad de la que goza hoy día Wyatt, un rudo que resulta aclamado cual héroe.

Pero ahora, con Goldberg de rival, es más probable que la mayoría de la fanaticada presente en el Raymond James Stadium apoye al samoano. O no, y a cambio el público convierta este duelo en una nueva versión de aquel Goldberg vs. Brock Lesnar de WrestleMania XX, con cánticos de «We want Wyatt» o «You both suck». O sin ir más lejos, en algo similar a lo visto durante los estelares de WM 34, 33 y 32 , protagonizados por Reigns.

Mark Henry, no obstante, se decanta por la primera vía. He aquí sus palabras bajo la más reciente entrega de la Busted Open Radio.