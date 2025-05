Sensacional de Lucha Libre: Los artistas del cómic reviven una época

La historieta de luchadores es uno de los géneros favoritos del público mexicano, tan es así que aún en la actualidad, a pesar de carecer de una industria, presentándose como cómic de autor, cuenta con varios títulos que exaltan las aventuras de los héroes enmascarados, manejando esa esencia entre mística y superheróica, que ha convertido a los ídolos del pancracio en verdaderas figuras legendarias.

De entre un gran número de revistas protagonizadas por luchadores que se han publicado en México a través de los años, destaca Sensacional de Luchas, nacida de una camada genérica de historietas de la cual, a la postre, se convirtiera en la más popular y recordada.

Sensacional de Luchas aparece en septiembre de 1985 bajo el amparo de Editorial Proyección, y alcanzaría su punto más álgido al transformarse el sello en Editorial EJEA. Un aspecto importante de esta serie de títulos, es que estaban realizados por verdaderos equipos de ensueño, los maestros de la vieja guardia eran apoyados por artistas relativamente nuevos, logrando una amalgama creativa impresionante. Hay que señalar que era precisamente el apartado gráfico, lo más sobresaliente de estas historietas. Ni que decir de las portadas, en donde artistas como Gallur, Pegaso o Dinorín, entre otros, crearían verdaderas piezas maestras de arte luchístico.

En un principio la historieta sería protagonizada por personajes creados especialmente para la publicación, pero, poco a poco se fueron presentando personajes reales de la baraja luchística como estrellas de la revista, convirtiéndola en un título súper ventas. Así, pudimos ver en acción, trasladadas al lenguaje del cómic, a verdaderas figuras de la lucha libre mexicana, viviendo historias de diversa índole, de la aventura, al romance, del terror al misterio y de lo histórico a la sexy comedia, siendo esta última el sello que definiera a los Sensacionales.

Hoy, cuarenta años después, un grupo de artistas decide lanzar un homenaje a este emblemático título, y lo presentan bajo el nombre de Sensacional de Lucha Libre. Un equipo conformado por dibujantes que, ya sea que vengan de la vieja escuela de la historieta o que trabajen para las grandes compañías internacionales de cómics, todos demuestran su amor y su devoción por el deporte espectáculo, y lo plasman en las páginas de este atractivo artbook, en donde recrean algunas de las portadas más representativas de la publicación, realizándolas a su propio estilo logrando, en su mayoría, trabajos sobresalientes. También hay ilustraciones de temática libre, en las que algunos artistas presentan a los luchadores, utilizando diversas técnicas e imprimiendo su propio sello.

Los creativos que participan en este volumen son: Víctor Olazaba (Blue Demon vs. El Matemático), Mr. Epul (Atlantis vs. Kung-Fu), Andora Cidonia (Dos Caras), Israel Silva (Canek), Nacho Ortiz (Blue Panther), Iván Juárez (Cien Caras), José Carlos Buelna (Fishman vs. Villano III), Jesús Rubí ‘Chuy’ (Espectro Jr.); Héctor Jiménez ‘Hex’ (Rayo de Jalisco Jr.); René Córdova y Diego Arturo Vázquez (Santo), Andrés Cruz (Tinieblas), Axayaka Ramos (Solar), Abraham Alfaro (Pierroth Jr.), Noé Bribiesca (Perro Aguayo), Humberto Fuentes (Último Dragón), Magic Hands (La Súper Nena), Mikio Gerardo Ramírez (Volador), Caleb Arce (Octagón) y Zamurai Zamora (Vampiro). Los textos de introducción y de salida, es decir, el prólogo y el epílogo, corren a cargo de José Miguel Alva Marquina y de quien esto escribe, respectivamente.

Para reforzar el homenaje a Sensacional de Luchas, presentan el título Artistas en: Tributo en El Ring, como si se tratara de una aventura presentada en la revista. Este artbook acude a un recurso ahora muy socorrido entre los coleccionistas y manejan la contraportada a manera de blank cover, por lo que el consumidor tiene la oportunidad de personalizar su ejemplar, ya sea con un sketch o con un trabajo más elaborado realizado por alguno de los artistas que participan en la publicación, convirtiéndolo así en una pieza única. Héctor Jiménez ‘Hex’ fue el encargado de coordinar este proyecto y, si les interesa conseguirlo, pueden hacerlo a través de sus redes sociales o al correo bathex84@gmail.com de igual manera, si quieren que alguno de los artistas realice un trabajo especial en su blank cover, pueden solicitar el costo por los mismos medios.