Sendai Girls se une a la UJPW

por

En la tercera reunión de la junta directiva de la United Japan Pro-Wrestling a finales de enero, Sendai Girls Pro Wrestling fue formalmente aprobada como nuevo miembro de pleno derecho.

At the United Japan Pro-Wrestling's 3rd board meeting on January 22, 2026, Sendai Girls was formally approved as a new full member. : r/Womens_ProWrestling

► Sendai Girls es miembro oficial de la UJPW

La Federación Japonesa de Lucha Libre Profesional (UJPW) vuelve a dar señales de vida. Actualmente se centran mucho más en la logística tras bambalinas que en los combates de ensueño entre promotoras. Por este motivo suele dar noticias públicas dos o tres veces al año, ya que los directores suelen reunirse cada seis meses.

La última reunión que tuvieron fue para un seminario sobre medidas de seguridad en noviembre, donde enseñaron a los miembros cómo reaccionar ante accidentes durante y después de los combates de lucha libre.

La UJPW celebró su tercera reunión anual de la Junta Directiva, donde la federación dio la bienvenida a su nueva incorporación. Sendai Girls se ha unido a la UJPW como miembro de pleno derecho. Meiko Satomura y Chihiro Hashimoto comentaron sus objetivos para sumarse a la UJPW es fortalecer el desarrollo de la lucha libre profesional femenina en Japón.

Tras este anuncio, la UJPW cuenta con doce miembros regulares y tres miembros de apoyo.

Miembros regulares:

  • New Japan Pro Wrestling
  • All Japan Pro Wrestling
  • Big Japan Pro Wrestling
  • Pro Wrestling NOAH
  • DDT Pro Wrestling
  • Dragon Gate Pro Wrestling
  • Kyushu Pro Wrestling
  • World Wonder Ring Stardom
  • Tokyo Joshi Pro Wrestling
  • Ganbare☆Pro Wrestling
  • Pro Wrestling FREEDOMS
  • Sendai Girls Pro Wrestling

Miembros de apoyo:

  • Dradition Pro-Wrestling
  • World Woman Pro-Wrestling Diana
  • Pro Wrestling WAVE

 

 

LA LUCHA SIGUE...
Suscríbete para recibir un resumen diario de las últimas noticias.
icon
Al suscribirte confirmas estar de acuerdo con nuestra política de privacidad

Archivo de artículos