Sendai Girls se une a la UJPW

En la tercera reunión de la junta directiva de la United Japan Pro-Wrestling a finales de enero, Sendai Girls Pro Wrestling fue formalmente aprobada como nuevo miembro de pleno derecho.
► Sendai Girls es miembro oficial de la UJPW
La Federación Japonesa de Lucha Libre Profesional (UJPW) vuelve a dar señales de vida. Actualmente se centran mucho más en la logística tras bambalinas que en los combates de ensueño entre promotoras. Por este motivo suele dar noticias públicas dos o tres veces al año, ya que los directores suelen reunirse cada seis meses.
La última reunión que tuvieron fue para un seminario sobre medidas de seguridad en noviembre, donde enseñaron a los miembros cómo reaccionar ante accidentes durante y después de los combates de lucha libre.
La UJPW celebró su tercera reunión anual de la Junta Directiva, donde la federación dio la bienvenida a su nueva incorporación. Sendai Girls se ha unido a la UJPW como miembro de pleno derecho. Meiko Satomura y Chihiro Hashimoto comentaron sus objetivos para sumarse a la UJPW es fortalecer el desarrollo de la lucha libre profesional femenina en Japón.
Tras este anuncio, la UJPW cuenta con doce miembros regulares y tres miembros de apoyo.
Miembros regulares:
- New Japan Pro Wrestling
- All Japan Pro Wrestling
- Big Japan Pro Wrestling
- Pro Wrestling NOAH
- DDT Pro Wrestling
- Dragon Gate Pro Wrestling
- Kyushu Pro Wrestling
- World Wonder Ring Stardom
- Tokyo Joshi Pro Wrestling
- Ganbare☆Pro Wrestling
- Pro Wrestling FREEDOMS
- Sendai Girls Pro Wrestling
Miembros de apoyo:
- Dradition Pro-Wrestling
- World Woman Pro-Wrestling Diana
- Pro Wrestling WAVE