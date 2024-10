Sendai Girls: Saori Anou enfrentará a Meiko Satomura

La empresa japonesa Sendai Girls hizo oficial la lucha individual entre Saori Anou de Stardom contra la leyenda japonesa y estrella de WWE, Meiko Satomura.

► Saori Anou enfrentará a Meiko Satomura

Esto sucederá el 9 de noviembre en el evento «Big Show in Niigata» que tendrá lugar en el Niigata City Gymnasium. Este es el inicio de los duelos individuales que Satomura sostendrá, de camino a su despedida de los cuadriláteros.

En el mes de julio, Satomura anunció en una conferencia de prensa que se retiraría en 2025, poniendo fin a una increíble carrera de 30 años en la lucha libre profesional femenina que le vio ganar títulos y ser objeto de elogios en todo el mundo.

La primera lucha individual de este camino de retiro será contra Saori Anou, siendo además, la primera ocasión que ambas luchadoras se enfrenten.

En este evento también participarán luchadoras de EVOLUTION, así como la luchadora australiana Lena Kross. Además de disputarse dos campeonatos.

El cartel completo queda así:

Sendai Girls «Big Show in Niigata», 09.11.2024

Niigata City Gymnasium

1. Yura Suzuki vs. Manami.

2. Shuji Ishikawa vs. Super Sasadango Machine.

3. DASH Chisako, Hiroyo Matsumoto y ZONES vs. Haruka Umesaki, Yuzuki y Ryo Mizunami.

4. Sareee y Oka Yurika vs. Mika Iwata y Miyuki Takase.

5. Sendai Girls World Junior Heavyweight Title (vacante): YUNA vs. Chi Chi .

6. Sendai Girls World Tag Team Title: Chihiro Hashimoto y YUU (c) vs. VENY y Lena Kross.

7. Meiko Satomura Retirement Road Singles Match: Meiko Satomura vs. Saori Anou.