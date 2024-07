Sendai Girls: Jordynne Grace llega con 3 luchadoras

La luchadora de TNA y actual Campeona Mundial de las Knockouts, Jordynne Grace regresa a la empresa japonesa Sendai Girls, comandando un contingente de cuatro luchadoras.

► Jordynne Grace, Nina Samuels, Lena Cross y Millie McKenzie llegan a Sendai Girls

Esto sucederá este fin de semana, donde Jordynne Grace comandará a un grupo donde además de ella, llegan Nina Samuels, Lena Kross y Millie McKenzie para dos funciones, una en Osaka y otra en el Tokyo Korakuen Hall.

el 13 de julio será el evento en Osaka, en el Edion Arena, donde las británicas Millie McKenzie y Nina Samuels se aliarán con Veny, para enfrentar a DASH Chisako, Hiroyo Matsumoto y Nanami.

En mano a mano especial, la doble monarca Mika Iwata chocará en mano a mano contra la australiana Lena Kross.

En la batalla principal se dará un choque de poder a poder, ya que el TEAM 200Kg (Chihiro Hashimoto y Yuu) se medirán ante la poderosa Jordynne Grace y la beligerante Aja Kong.

El cartel completo queda así:

SENDAI GIRLS, 13.07.2024

Osaka Edion Arena #2

1. YUNA y Yura Suzuki vs. Chi Chi y ZONES.

2. Ryo Mizunami vs. Savior Ninja Ranmaru vs Miyuki Takase.

3. DASH・Chisako, Hiroyo Matsumoto y Nanami vs. Veny, Millie Millie McKenzie y Nina Samuels.

4. Manami vs. Yurika Oka

5. Mika Iwata vs. Lena Cross.

6. Chihiro Hashimoto y Yuu vs. Aja Kong y Jordan Grace.

Para la función del Tokyo Korakuen Hall, las luchadoras foráneas también sostendrán combates muy interesantes. Además este evento es muy importante ya que se disputarán los dos títulos de la empresa y se presentarán luchadoras de Stardom, así como Sareee.

Millie McKenzie hará equipo con Veny y Miyuki Takase para confrontarse con Aja Kong, Hiroyo Matsumoto y ZONES.

En duelo de parejas, Nina Samuels y Lena Kross se medirán ante Sareee y Chi Chi.

Reviviendo una añeja rivalidad, Chihiro Hashimoto sostendrá un mano a mano especia ante Jordynne Grace. Ambas gladiadoras se reencuentran tras cinco años.

El cartel completo queda así:

SENDAI GIRLS, 15.07.2024

Tokyo Korakuen Hall

1. YUNA vs. Yura Suzuki.

2. Sakura Hirota vs. Yuu.

3. Aja Kong, Hiroyo Matsumoto y ZONES vs. VENY, Millie McKenzie y Miyuki Takase.

4. Nina Samuels y Lena Kross vs. Sareee y Chi Chi.

5. DASH Chisako vs. Momo Watanabe.

6. Chihiro Hashimoto vs. Jordynne Grace.

7. SENDAI GIRLS World Tag Team Title: Ryo Mizunami y Manami (c) vs. Yukira Oka y Mio Momono

8. SENDAI GIRLS World Title & Wonder of Stardom Title: Mika Iwata (c) vs. Saori Anou