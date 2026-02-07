Senador de Arizona pide a Tony Khan firmar a Bad Bunny para AEW

Bad Bunny es el tema del momento. No solo por el hecho de que recientemente ganó un Grammy, sino que este domingo pondrá a bailar y a cantar en español con su música, dado que cantará en el reconocido espectáculo de medio tiempo del Super Bowl LX.

Su participación ha generado un gran debate político, porque el Presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha mostrado su molestia por la presencia de Bad Bunny en un espectáculo que catalogó como «todo americano», de la llamada cultura local estadounidense.

También, Trump ha criticado a Bad Bunny al considerar que su activismo LGBTI es lo que él denomina «woke». Y, además, ha causado clara controversia por el hecho de ser latino y sus críticas con bastante argumento hacia ICE y su monstruo antimigración, que se ha convertido en una institución con actuaciones muy lamentables y condenables.

Pues bien, en medio de esta coyuntura apareció de la nada Rubén Galleno, un latino que es Senador de Ariza y veterano de la guerra de Iraq. A través de su cuenta oficial de X, se reveló como fanático de la lucha libre profesional e hizo un gran pedido especial: solicitarle a Tony Khan, presidente de AEW, que solidifique su base de fans latinos al fichar a Bad Bunny para su empresa. Estas fueron sus palabras:

.@TonyKhan it’s time for @AEW to solidify a huge fan base. @sanbenito love wrestling, need him to make some appearances. Just no stretcher match please. — Ruben Gallego (@RubenGallego) February 6, 2026

“Tony Khan, es hora de que AEW solidifique una enorme base de fanáticos. Bad Bunny ama la lucha libre, necesitamos que haga algunas apariciones. Pero, por favor, sin un combate de camillas».

Sin duda alguna, Bad Bunny encajaría muy bien en AEW. Se desconoce cuál es su vínculo contractual actual con WWE, y también se desconoce si el que lleve ya varios años sin aparecer en WWE, pese a invitaciones públicas de Triple H, tiene que ver con el hecho de la cercanía de WWE y Triple H con Donald Trump, algo que sí alejó a Mick Foley de la empresa.