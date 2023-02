Seis luchas presenta ya AEW Revolution 2023

Noche importante la de ayer para quienes no pretenden perderse Revolution, el siguiente evento de pago por visión de AEW, porque contuvo varios anuncios para la cita.

Como fruto del resultado de un combate acaecido durante el episodio, Jeff Jarrett y Jay Lethal competirán por el Campeonato Mundial de Parejas AEW tras salir victoriosos de una batalla campal contra nueve duplas. Jarrett y Lethal, The Acclaimed y la pareja que triunfe en la campal del próximo Dynamite serán los retadores de The Gunns en Revolution.

También titular, ya sabemos la forma que tendrá el combate con el Campeonato Mundial Femenil AEW de telón de fondo: una Triple Amenaza con Jamie Hayter de monarca y Saraya y Ruby Soho de contendientes.

Mientras, sin oros de por medio, pero mucha inquina, Chris Jericho y Ricky Starks disputarán revancha, luego de verse las caras en el capítulo de Dynamite del pasado 4 de enero, donde “Absolute” consiguió alzarse ganador. Esta vez, Jericho no podrá contar con la Jericho Appreciation Society en “ringside”.

AEW Revolution 2023 se celebrará el 5 de marzo desde el Chase Center de San Francisco, y por ahora, este es su cartel.

.@RealJeffJarrett has just secured his spot, with tag team partner @TheLethalJay, at #AEWRevolution for a shot at the #AEW World Tag Team Championship against the Champs #TheGunns and #TheAcclaimed!



