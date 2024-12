Mientras que todavía nos estamos preparando psicológicamente para lidiar con el hecho de que John Cena no volverá a subirse a un cuadrilátero a partir del 2026, las buenas noticias tienen que ver con que el 2025 está a punto de arribar y con él vendrá un año repleto del 16 veces Campeón Mundial. Por lo dicho, se supone que uno casi tan movido como su última época como regular en la compañía. Y vaya si son buenas noticias, ¿verdad?

Aquello significa una sola cosa, y es que aún tenemos muchos combates en el tintero para este futuro miembro del Salón de la Fama de la WWE. Muchos de los cuales, uno cree, han de involucrar a talentos con los que nunca se midió. Y otros, por qué no, que supieron ser grandes rivales suyos a través del tiempo. Justamente sobre este asunto ahondaremos. A nuestro criterio, estas son las seis luchas obligatorias en la gira retiro de John Cena.

6) Bron Breakker

Es el ciclo de la vida. Lo viejo da paso a lo nuevo. Y en la lucha libre, no es muy distinto. El paso de antorcha es algo indispensable en un negocio que se centra en la creación de estrellas, y donde el hecho de que una estrella pierda ante un luchador emergente puede facilitar la transición de luchador emergente a estrella. De eso se trata esto y es por eso que los pasos de antorcha, decíamos, serán una parte clave en estas últimas demostraciones del líder de la Cenation.

Y si hablamos de sangre nueva, uno de los primeros nombres que nos vienen a la cabeza es el de Bron Breakker. El joven de 27 años tiene un gran futuro por delante, pero lo mejor es que a pesar de no contar con tanta experiencia, su presente ya es brillante. Es cierto, todavía puede mejorar mucho, pues pocos negarán que es un proyecto que aspira a ganarse un hueco privilegiado, pero así es como uno lo hace: midiéndose con los más grandes. Y, ¿hay alguna duda de que Cena lo es?

5) Gunther

Pasamos entonces a otro peso pesado que jamás tuvo oportunidad de compartir ring con nuestro protagonista. Gunther. Campeón del Reino Unido con uno de los reinados más largos de la historia moderna. Campeón Intercontinental por 666 días. Actual Campeón Mundial Completo de la WWE. John Cena sabe algo de eso. Y no lo olvidemos, está a punto de decir adiós. La relación se hace sola: ¿Y si va a por el oro una última vez, en pos del récord mundial?

La posibilidad de que tengamos un Cena vs. Gunther suena como una idea exquisita no solamente por la dinámica de técnico contra rudo clásica que podría crear, sino también porque sin importar el rival, tener a Gunther sobre la lona a tiempo que suena una campana inevitablemente llevará a un enorme espectáculo. ¿Están de acuerdo, conocedores?

4) Drew McIntyre

Todos lo dicen y es verdad: hay dos Drew McIntyre. Está el de 2014 para atrás, y está el Drew McIntyre de 2014 en adelante. De hecho, si nos permiten la audacia, nos aventuraremos a decir que hay tres o hasta cuatro Drew McIntyre. Y es que el Drew McIntyre del último año ha sido absolutamente superlativo. Simplemente, no se compara con sus versiones anteriores.

El escocés ha llegado a su punto caramelo. Con el nivel demostrado desde el cambio a rudo, especialmente de la mano de su rivalidad con CM Punk, McIntyre ha escalado a un podio al que pocos logran llegar más allá de títulos o logros. El hombre se ha convertido en una estrella. Una auténtica estrella. Y a ver, a ver… ¿Qué otra estrella andará caminando esos mismos pasillos en poco más de un mes? ¡Su nombre es John Cena!

«No sé si estoy en los planes [para luchar contra Cena]», dijo McIntyre cuando le preguntaron al respecto recientemente. «Pero puedo asegurar que voy a estar haciendo presión a diestra y siniestra para hacer que la lucha ocurra. La cantidad de historias que tengo sobre Punk y lo que pasó cuando yo era joven… Tengo como diez que lo involucran a Cena».

3) Cody Rhodes

Cuando llegas a la posición en la que está Cody Rhodes en la actualidad, son pocas las personas que están «por sobre ti». Realmente puedes tomar el consejo de cualquier veterano, pero es muy difícil que sepan lidiar con todos los mismos problemas que encontrarás tú mismo, porque eres el rostro de la empresa y eso conlleva una responsabilidad que muy contadas Superestrellas han cargado a través de la historia.

Y en esta línea, no hay persona más idónea que John Cena para sentarse a tomar un café con «La Pesadilla Americana» y abrirse acerca de las presiones de llevar en la espalda una W colosal que pesa el equivalente a millones de personas alrededor del mundo. Al mismo tiempo, la perspectiva de antes versus ahora, que consecuentemente llevará al quién es mejor, cuenta una historia que no puede fallar. ¿Nos hacemos entender?

2) CM Punk

Fue hace casi catorce años atrás en una cálida noche de Chicago que CM Punk pasó de ser luchador a estrella. Y no hay forma de que pudiera concretar esa transición de no ser por el nativo de Massachusetts. A veces olvidamos que la explosiva pipebomb que cambió el rumbo de la WWE estuvo dirigida expresamente a John Cena, o de que éste se hallaba en una posición de poder para impedirlo, pero aún así decidió seguir con la corriente.

Esto es simple. Si hubiese una sola bala en la recámara antes del retiro (cosa que afortunadamente no es así), el nombre de CM Punk debería ser considerado a toda costa. Desde luego que es subjetivo, pero quien diga que «El Mejor en el Mundo» fue «el mejor» rival que Cena tuvo alguna vez, está en todos sus cabales. Y cuando eres bueno ahora, lo seguirás siendo hasta el final mientras tengas la cabeza intacta y el físico dispuesto. Cena vs. Punk debe ocurrir sí o sí. No es cuestión de si, sino de cuándo.

1) Randy Orton

Pero, pero, pero… Con todo el cariño para CM Punk, un adversario clave en la trayectoria de Cena, estamos convencidos de que si saliésemos a las calles de la ciudad luchística ahora mismo, en diez años o en treinta y nos encomendásemos la misión de descubrir quién piensa la persona promedio que fue el oponente definitivo del muchachito de las camisetas de colores y los «nunca te rindas», la tendencia sería muy clara.

Randy Orton fue para John Cena lo que The Rock para Stone Cold, o Andre the Giant para Hulk Hogan, o Brock Lesnar para Roman Reigns. Ambos, casi como siameses, fueron la cara de una generación (o más de una, sin temor a equivocarnos) como partes opuestas de la misma moneda. Lucharon hasta el cansancio pero aún así nos dejaron con ganas de más. Especialmente ahora, cuando el cisne canta la melodía de despedida. ¿WrestleMania? Suena bien. ¿Combate por un título mundial? También. ¿Enfrentamiento de retiro? Díganos dónde firmar. Este es el combate. Y así decimos adiós.