Seis luchas estipuladas para TNA Sacrifice 2025

La semana pasada, TNA abrió el cartel de Sacrifice 2025 mediante dos combates con talentos de WWE NXT: Wes Lee, Tyson y Tyriek en lucha de tercias contra The Rascalz y Ace Austin; mientras Cora Jade buscará el Campeonato Femenil NXT que porta Masha Slamovich. Y esta, sumó otros cuatro al menú, aunque sin presencia de la marca dorada.

Primeramente, Moose defenderá el Campeonato de la División X ante Jeff Hardy, luego de que el «Brother Nero» pusiera dos veces de espaldas planas al monarca en recientes encuentros por equipos. No obstante, anoche The System se impusieron, con Moose endosando la cuenta sobre Matt Hardy. Jeff, cabe apuntar, nunca ha ganado dicha presea.

Matt Hardy también verá acción en Sacrifice, cuando, junto a Joe Hendry, Elijah y dos luchadores por determinar, vaya contra The System (Eddie Edwards, Brian Myers y JDC) y The Colons.

La nota más violenta la pondrán Sami Callihan y Mance Warner, en «Street Fight». Tras saldarse con descalificación su duelo de ayer, Santino Marella estableció revancha sin restricciones de por medio.

Y en el plano femenil, Tessa Blanchard competirá por segunda vez bajo PPV, teniendo a Léi Ying Lee como oponente.

En apenas dos semanas, desde El Paso County Coliseum de El Paso (Texas, EEUU), TNA presentará Sacrifice 2025, el próximo 14 de marzo.

