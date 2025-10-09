Seis luchas concretadas para AEW WrestleDream 2025

El reciente Title Tuesday de AEW fue uno de los mejores episodios de la empresa en los últimos meses. Y no sólo por su considerable cantidad de luchas disputadas y por albergar tres defensas titulares. También por seguir construyendo de efectiva manera WrestleDream.

Tres nuevos combates fueron directo resultado de Title Tuesday.

El primero, un duelo entre Kyle Fletcher y Mark Briscoe con el Campeonato TNT sobre la mesa, luego de cuatro enfrentamientos previos donde cada uno salió vencedor en dos ocasiones.

El segundo, una nueva defensa del Campeonato Mundial de Parejas AEW entre Brodido (Brody King y Bandido) y la dupla conformada por Kazuchika Okada y Konosuke Takeshita, tras la victoria de los nipones el martes.

Y el tercero, un choque entre The Young Bucks y Jurassic Express (Jungle Boy y Luchasaurus), que además tendrá como premio una nada desdeñable cifra de 500 mil dólares.

► Cartel actualizado de WrestleDream

He aquí cómo luce actualmente el menú que presentará AEW WrestleDream 2025 el próximo 18 de octubre, desde la Chaifetz Arena en St. Louis (Missouri, EEUU).

#AEWWrestleDream

8pm ET/5pm PT

Saturday, 10/18



AEW World Tag Team Title@BandidoWrestler/@BrodyXKing vs @RainmakerXOkada/@takesoup



After winning the Double Jeopardy Eliminator, the team of AEW Unified Champion Okada + Takeshita face Brodido for the titles, Saturday, 10/18! pic.twitter.com/nQKZ9J4Cyx — All Elite Wrestling (@AEW) October 8, 2025