Esta misma semana, Meiko Satomura se despidió de los rings tras 30 años de trayectoria competitiva, y desde hacía ya algún tiempo se la consideraba una auténtica leyenda del joshi puroresu. Pero cuando muchos hablan de Miyu Iwatani, con apenas 32 años cumplidos, esta ya es considerada una leyenda.

Cuanto menos, todos coinciden en el principal sobrenombre que porta Iwatani: «el Icono de Stardom«. Y ahora, la empresa se queda sin icono, tras perder el Campeonato Femenil IWGP ante Syuri en All Star Grand Queendom este pasado domingo, como la gladiadora confirmó durante la rueda de prensa posterior al show.

«Amo Stardom, estoy feliz de ser una luchadora de Stardom y mi amor por Stardom nunca cambiará. Pero no creo que me quede algo por hacer. Piensoque he hecho todo lo que podía en Stardom.

«Mis 14 años y tres meses con Stardom llegan a su fin. Mi tiempo como icono de Stardom ha terminado por ahora. De ahora en adelante, me convertiré en un icono de la lucha libre profesional femenina. Así es como me siento ahora mismo. Así que, la conclusión final entre el presidente Okada y yo fue que tal vez debería escapar a casa por un tiempo. Me dijo que está bien irse a casa, independizarme y crecer. Me voy de casa. Adiós».