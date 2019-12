Friday Night SmackDown se presentó la noche de ayer en el Barclays Center, de Brooklyn, New York. Con un show un tanto interesante.

Los resultados de Friday Night SmackDown 20 de diciembre 2019 fueron:

Lucha callejera «Milagro de la calle 34»: Heavy Machinery vencieron a The Revival Carmella venció a Sonya Deville The New Day vencieron a Shinsuke Nakamura y Cesaro Bayley venció a Dana Brooke Sasha Banks y Lacey Evans: sin ganadora Daniel Bryan y The Miz vencieron a King Corbin y Dolph Ziggler

Lo no luchístico fue:

Daniel Bryan habla de su renacimiento Mandy Rose le regala un jamón a Otis Otis se disculpa con Mandy Rose Elias se burla de The Revival Sami Zayn busca Braun Strowman se una a su facción The Miz y Daniel Bryan planifican su estrategia

► El momento Friday Night SmackDown 20 de diciembre 2019

Tan pronto como dio inicio el show Daniel Bryan apareció por la rampa con su nuevo aspecto para hablar del renacer de su persona después de que The Fiend se lo llevó por debajo del ring. Es el Bryan de los inicios cuando empezó como novato y tenía a The Miz como mentor.

«Es grandioso estar de vuelta en Brooklin» son las primeras palabras de Bryan. Luego dice que no sabe a dónde fue, pero The Fiend le arrancó el pelo y la barba y cuando se despertó, se dio cuenta de que faltaba algo, pero no le importó. Pero cuando su hija lo vio, lloró y no lo conocía, solo conocía a Daniel Bryan, el hombre. Pero él sabía a quién veía y le gustó, regresó y pateó el trasero de Wyatt. Él demostrará que Bray está equivocado y lo hará sentir dolor.

Ahora con el movimiento del si renovado el nuevo Daniel Bryan de seguro irá por el Campeonato Universal en poder de Bray Wyatt y su alter ego The Fiend.