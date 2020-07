El episodio de Raw del pasado 13 de julio fue vendido por WWE como una "Night of Grudge Matches", debido a las revanchas que tuvieron lugar durante el mismo. Y lo cierto es que tal promoción no atrajo mucho a la gente, pues la marca roja cosechó los peores números de su historia...

Pero ahora, McMahonlandia repite estrategia con el capítulo que veremos esta noche, centrado principalmente en otras dos revanchas, esta vez de Extreme Rules 2020. No obstante, con una anunciada aparición de Randy Orton que seguramente conecte con SummerSlam 2020.

Segmento de Raw con implicaciones en SummerSlam

► Randy Orton pasa página con Edge, de momento

«¿Quién será el próximo al que busque golpear "The Viper"? Lo averiguaremos en el comienzo de Raw este lunes cuando Randy Orton dé inicio al show anunciando su próximo objetivo. «"The Legend Killer" ha sido una absoluta apisonadora en las últimas semanas. Primero, tumbó a Edge en "The Greatest Wrestling Match Ever" en WWE Backlash, y luego acabó sin compasión con Christian en un combate sin sanción la noche siguiente. «Ni siquiera "The World's Largest Athlete" pudo detener al ruin Orton, pues Big Show cayó víctima de un RKO y un puntapié en un brutal combate sin sanción la semana pasada. «Después de desmantelar a leyenda tras leyenda con precisión quirúrgica, ¿a quién apuntará "The Viper"? ¿Y tendrá alguna oportunidad de detener a Orton?»

Los reportes señalan que Orton irá contra Drew McIntyre en SummerSlam 2020, y esta noche debería detonarse esta historia, a falta de que Edge se recupere y en teoría, descartando un regreso de Christian. En cualquier caso, indudablemente un camino hacia "The Biggest Party of the Summer".

Sigue en SUPERLUCHAS la cobertura y análisis de SummerSlam 2020, el próximo PPV de WWE, que tendrá lugar este domingo 23 de agosto.