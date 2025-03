Segmento de Cody Rhodes en SmackDown se habría cancelado

Durante el reciente episodio de WWE SmackDown, Cody Rhodes, visiblemente lastimado por el golpe de Travis Scott, llegó para dar una apasionada promo sobre la impactante traición de John Cena en Elimination Chamber, expresando su enojo con el 16 veces Campeón Mundial después de haber construido una relación con él, y recordó que Cena lo ayudó a vencer a Roman Reigns en WrestleMania 40

► Cody Rhodes iba a tener un segmento con R-Truth

Fightful Select informó recientemente que Cody Rhodes originalmente estaba programado para un segmento detrás del escenario con R-Truth, pero nunca salió al aire, y cuando se preguntó por qué se cortó, no se pudo obtener una respuesta definitiva, pero las especulaciones detrás del escenario apuntaron al tono de la promo de Rhodes como la razón, debido a que la creencia era que el agregar una interacción cómica, especialmente después del discurso emotivo de The American Nightmare sobre Cena, The Rock y Travis Scott golpeándolo, habría quitado la seriedad del momento.

Cody Rhodes y R-Truth ya habían compartido un momento detrás del escenario bien recibido la semana anterior. Si bien los fanáticos esperaban una continuación el pasado viernes, se tomó una decisíon en contrario para darle más realce a la promo del Campeón Indisputable, y así continuar vendiendo la rivalidad hacia WrestleMania 41, considerando que el 16 veces Campeón Mundial no estuvo presente.

Con lo visto, Cody Rhodes continúa enfocándose en su rivalidad contra John Cena y si bien luce lastimado por el brutal ataque recibido en Elimination Chamber, no representa algo de gravedad que ponga en riesgo su combate en WrestleMania.