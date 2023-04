Sefo actualiza negociaciones de PFL con Ngannou

El presidente de la PFL, Ray Sefo, ha dicho que las cosas parecen positivas en cuanto a la posibilidad de que la promoción contrate a Francis Ngannou.

A principios de este año, Francis Ngannou decidió correr el mayor riesgo de su carrera al abandonar la UFC. En ese momento, era el campeón indiscutible de peso pesado de la compañía – pero eso no era suficiente.

El “Depredador” sentía que no se le pagaba como debía y, como resultado, decidió renunciar a un nuevo contrato y probar la agencia libre. Hasta la fecha, aún no ha firmado un acuerdo para luchar en otro lugar.

El luchador de 36 años, que cumplirá 37 este año, ha mantenido conversaciones con varias partes, incluida la PFL. Durante una entrevista reciente, Ray Sefo, de la PFL, habló sobre el estado actual de las negociaciones con Francis.



“Eso es correcto, hemos tenido algunas reuniones con Francis y esas discusiones todavía están en curso“, dijo Sefo. “Obviamente, hay algunas otras cosas que él también quiere hacer, como el boxeo, y él sabe cuál es nuestra posición al respecto, así que, ya sabes, todo es positivo, ¿no?

“Para ser honesto, me encantaría tenerlo en la temporada“, continuó Sefo. “Pero, de nuevo, no es ninguna sorpresa que sea un tipo de pago por evento, así que creo que depende de él a dónde vayamos con eso. Pero escucha, si él decide que quiere estar en la temporada, me encantaría tenerlo en la temporada “. Citas vía MMA Junkie

No se puede negar que Francis Ngannou sería una gran estrella para la PFL. Sin embargo, dado que no estaba contento con la oferta de UFC, hace que uno se pregunte qué tipo de número podría producir PFL.