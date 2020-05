Algunos de los secretos de Ric Flair han quedado al descubierto esta semana, una semana en la que ha cerrado un importante capítulo de su vida con el acuerdo de los derechos de "The Man" con WWE y la reciente renovación del contrato de leyenda que él mismo anunciaba en Twitter.

Ric Flair comenzará así una nueva etapa con WWE (y ya van unas cuantas). Las intenciones son claras ya que tener a Ric Flair en nómina, como está la competencia, es un valor añadido a una compañía que cotiza al alza en bolsa en las últimas semanas, y que espera grandes ganancias en los próximos meses tras el descalabro del mes de abril y buena parte de mayo

Flair apareció en la noche del lunes (a través de un vídeo grabado desde casa) en Monday Night Raw para anunciar que apoyará a Randy Orton en "la mejor lucha de la historia" (así se ha anunciado) que le enfrentará a Edge en Backlash. Antes, sólo le habíamos visto a inicios de 2019 como parte de la historia que llevó a Triple H y Batista a enfrentarse en WrestleMania 35 y por último en Raw, el pasado mes de julio. La del lunes fue la primera aparición "pública" de Flair durante la pandemia.

► Los secretos de Ric Flair: Verdades y revelaciones al descubierto

WWE está planeando un nuevo documental sobre Ric Flair, de la serie WWE 24, bajo el título "Ric Flair: The Final Farewell" ("Ric Flair: La despedida Final") en el que se repasarían, no sólo sus secretos para conseguir lo que ha conseguido sino, en conjunto, sus 50 años de actividad. Visto el éxito de "The Last Ride" de Undertaker a buen seguro que éste no será menos.

Los secretos de Ric Flair, o mentiras a medias, son algunas de las historias que veremos en este documental. Por ejemplo, a pesar de tener uno de los nombres más reconocibles en el negocio durante las últimas 5 décadas Flair ha admitido no conocer su verdadero nombre y apellido ya que fue adoptado por el Dr. Richard Reid Fliehr y su esposa Kathleen Kinsmiller en febrero de 1949, cuando vivía en un orfanato en Tennessee.

Esta adopción se enmarcó en una conocida trama de compra y venta de menores del estado de Georgia y por lo que se cree, el verdadero nombre de Ric Flair podría ser Fred Phillips, Fred Demaree o Fred Stewart. Sea cual fuere, se convirtió en Richard Morgan Fliehr y se asentó en Minnesota, donde comenzaría su carrera en el ring entrenado por Verne Gagne bajo un régimen casi militar y durante el cual estuvo cerca de abandonar según confesó en una de sus biografías:

"Entrenábamos en un granero y creo que estuvimos dos días allí sin salir, ya ni lo recuerdo. Fue entonces cuando lo dejé, le dije a hijo de Gagne que no podía más, que estaba muerto y que mentalmente era insoportable".

Tras este incidente, Verne le tuvo como su protegido y le hizo debutar el 10 de diciembre de 1972 contra George "Scrap Iron" Gagaski, pero tan solo 3 años después, el 4 de octubre de 1975 Flair sufría un accidente de avioneta en Carolina del Norte en el que falleció el piloto y quedó paralítico Johnny Valentine. Ric acabó con la espalda rota en tres sitios diferentes y le comunicaron que nunca podría volver al ring.

Él negó la mayor y a costa de tener que cambiar su estilo dentro de las cuerdas, volvió al ring 8 meses después del trágico accidente.

► Luchó 30 años con la espalda rota y dejó un legado insuperable

Según confesó Ric Flair en una entrevista con el podcast "Don´t tell me the score", el piloto alcanzó el punto de no retorno sin repostar y los motores perdieron potencia cayendo en picado a una velocidad de 230 millas por hora. Ric Flair volvió a nacer aquel día y luchó por regresar al ring, por hacer lo que siempre soñó, convirtiéndose en Campeón Mundial de Peso Completo NWA en 1981 tras vencer a Dusty Rhodes.

A partir de ahí todo es leyenda, todo es historia. Multitud de campeonatos mundiales en NWA, WCW y WWF le hicieron convertirse con el paso de los años y de los combates en "The Nature Boy" rivalizando con Dusty Rhodes, Roddy Piper y Hulk Hogan... y todo esto con la espalda rota por tres sitios.

Ric Flair formó parte de varios de los grupos más poderosos de la historia de este deporte como The Four Horsemen o Evolution y tuvo una despedida por todo lo alto en WrestleMania 24 (2008) ante Shawn Michaels, combate que todos recuerdan por aquel: "Te quiero, lo siento" de Shawn Michaels antes de poner punto y final a su carrera y que Flair recuerda así:

"Fue pura emoción, aquello fue real. Shawn no quería que me fuera y yo no quería dejarlo; Vince tampoco pero sabíamos que era el momento correcto. Ojalá nunca hubiese vuelto a luchar tras aquel combate pero la vida es así y las cosas que hice después de aquello me abrieron un nuevo horizonte e hicieron posible, por ejemplo, poder acompañar a mi hija en su viaje particular".

Tales son las cosas que a día de hoy, Charlotte Flair no es conocida como la hija de Ric Flair, sino que Ric es conocido como el padre de Charlotte Flair en un giro del destino que incluso le ha llevado a Ric a reconocer a su hija como "La versión en mujer de Randy Orton". Los secretos de Ric Flair serán una historia recurrente y para celebrar muy pronto en WWE Network.