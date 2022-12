Muy cercana a Impact Wrestling, The Wrestling Revolver acusa precisamente esa asociación con la otrora TNA, pues ya saben que el sambenito de producto obsoleto y fuera de onda acompañará a los chicos de Anthem Sports & Entertainment ad infinitum.

Regentada por Sami Callihan, este ha logrado, no obstante, compensarlo con la presencia de Jon Moxley y otros «All Elite» para varios eventos desde que las restricciones pandémicas comenzaron a relajarse, generando ruido en especial durante el presente año (muy recomendables Stranger Thangs y Cage Of Horrors).

Y el pasado fin de semana, el ex Campeón Mundial AEW fue importante gancho del más reciente show de REVOLVER, Season Finale. Aunque esta vez, KENTA supuso la primordial atracción, ya que el veterano hizo su debut sobre la promotora.

► La noche de Steve Maclin

Con todo lo dicho, este Season Finale tuvo a Steve Maclin, nombre de Impact, como gran triunfador, arropado por las buenas actuaciones de Rey Fénix, Masha Slamovich, Mike Bailey o el mencionado KENTA. He aquí los resultados completos de Season Finale, que dejó tres cambios titulares.

Rey Fénix derrotó a Zachary Wentz

Marina Shafir derrotó a Billie Starkz

Steve Maclin derrotó a 1 Called Manders, Crash Jaxon, Jake Crist, Madman Fulton, Matthew Palmer y Rocky Romero en un Scramble para ganar el Golden Ticket (válido por una oportunidad titular en cualquier momento)

Alex Shelley (c) derrotó a Masha Slamovich en un combate de rendición para retener el Campeonato Pro Wrestling Revolver Remix

Jessicka derrotó a Allie Katch en un Death Match

Dadscout (Dan The Dad y Jake Manning) derrotaron a The OGK (c) e Infrared (Logan James y Tyler Matrix) para ganar el Campeonato de Parejas Pro Wrestling Revolver

Trey Miguel derrotó a JT Dunn (c) para ganar el Campeonato REVOLVER

Steve Maclin canjeó su Golden Ticket y derrotó a Trey Miguel (c) para ganar el Campeonato REVOLVER

KENTA derrotó a Mike Bailey

Jon Moxley dio una paliza a Damian Chambers

Rich Swann derrotó a Swerve Strickland en un combate Hell Of War

@SteveMaclin you will never be a true @PWRevolver’s World Champion this is a fluke! It shroud be @TheTreyMiguel with that title right now! I’m so upset so mad like come on now! This hurts😠😠😠😠 pic.twitter.com/vQ7esHqHfD — Laura Shaw (@LauraSh38175561) December 5, 2022

Thank you for last night @PWRevolver and watching @FiteTV

I’m glad to face great talent

HOPE see you soon IOWA #Go2SleepClub pic.twitter.com/zepe4lJdE1 — KENTA aka Lil’K (@KENTAG2S) December 4, 2022