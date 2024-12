Sean Woodson: «Soy un mal rival para Ilia Topuria»

Sean Woodson ha tenido sólo un revés en su carrera de MMA, y ocurrió hace tanto tiempo que ha visto algunas carreras en UFC comenzar y terminar en el tiempo transcurrido desde que perdió ante Julian Erosa.

Desde entonces, durante más de 4,5 años, el peso pluma de 32 años ha logrado un récord de 6-0-1. Pero la victoria más reciente, un nocaut sobre Fernando Padilla a solo dos segundos del final del primer round en UFC on ESPN 63 , podría haber sido la más crucial hasta el momento.

Woodson (13-1-1 MMA, 7-1-1 UFC) tuvo que sobrevivir a algunas adversidades iniciales contra Padilla (16-6 MMA, 2-2 UFC) en el Amalie Arena en Tampa, Florida, pero se recuperó rápidamente para lograr su primer triunfo desde 2021.

“Él me atacó desde el principio y me golpeó fuerte varias veces, pero yo sabía que tenía que aguantar la tormenta y encontrar mi alcance y comenzar a golpearlo. Me sentí irrespetado (antes de la pelea) y estuve enojado durante todo este campamento y simplemente lo estaba reprimiendo, reprimiendo, y sabía que la noche de la pelea lo iba a usar y lo iba a usar sabiamente. Ese tipo iba a tener que apagar mis luces o seguiría atacando”.

Woodson no ha perdido desde que D’Arce le rindió por estrangulamiento a Julian Erosa en junio de 2020. Antes de la pelea con Padilla, venía de conseguir tres victorias por decisión consecutiva tras un empate dividido a mediados de 2020.

Debido a que Padilla tiene al menos una altura cercana a la de Woodson, esperaba que se desarrollara un tipo diferente de pelea.

“Fue diferente, sin duda, porque mido 1,88 metros y todos los que peleo en peso pluma van a ser más bajos que yo. Creo que probablemente sea el único chico que queda en peso pluma que también mide 1,80 metros. Pero yo hago sparring con chicos altos todo el tiempo. Tenemos un montón de chicos altos en mi equipo. He boxeado toda mi vida. Sentí que pelear con otro chico alto como yo realmente me iba a desorientar o a dejarme perplejo, nada. Estaba más que preparado para ello.

“… 100 por ciento sí, (me siento irrespetada). Soy muy responsable de mí misma, pero es mi culpa. No soy el que más habla. Ese fue mi primer final en unos tres años. Ganar es bueno, pero cuando tomas decisiones ganadoras, no vas a obtener ese respeto. No vas a obtener la notoriedad. Siento que no tengo el respeto que merezco, pero siento que ahora me conocen y me respetarán”.

Si bien una racha de siete peleas invictas en peso pluma parece justificar al menos una discusión sobre una oportunidad por el título, Woodson cree que los nombres a los que ha vencido aún no lo incluyen en la conversación.

Aun así, dijo que ahora está dispuesto a empezar a tomar medidas que antes no estaba dispuesto a tomar. Y cree que

“Iré a cualquier parte del mundo. Al principio, decía que no quería viajar al extranjero. Ahora, iré a cualquier parte. Pelearé con cualquiera que esté por encima de mí. Dana (White) dice que hay que ganarse lo que se mata. Lo he escuchado decir eso. Siento que me he preparado para una gran pelea, que me la he ganado y que la merezco”.

Pero ¿se merece al campeón, Ilia Topuria? Tal vez no todavía, supone Woodson, pero tal vez pronto. Y le gusta mucho el enfrentamiento.

“Es muy bueno, lo que ha hecho hasta ahora lo es. Pero no me voy a quedar callado. No creo que pueda hacerme lo que ha hecho con otras personas. Es demasiado pequeño, demasiado bajo. Soy un mal rival para él. Vi en Internet que alguien dijo que llega a pesar 187 (libras), 190 (fuera del campo de entrenamiento). No lo creo en absoluto. Ni siquiera llego a ese tamaño. Se comporta como si fuera mejor de lo que es.

“Diré que me encantaría pelear con él. Sé que aún falta mucho para eso, pero quiero esa pelea con todas mis fuerzas. Me encantaría pelear con él algún día. Sé que suena loco. No he tenido el mejor (currículum). No he peleado con (grandes nombres), lo que sea. Pero te digo ahora mismo que no me tratan como él ha tratado con todos”.