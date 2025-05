¿Sean Waltman podría hacer una última lucha?

2022 fue el último año que Sean Waltman, también conocido como X-Pac, tuvo acción en el cuadrilátero. Fueron solo dos combates, ambos en Game Changer Wrestling. El 25 de febrero, él y Joey Janela derrotaron a The Major Players (Brian Myers y Matt Cardona) en el evento GCW Welcome To Heartbreak. El 31 de marzo, él fue derrotado por el propio Janela en GCW Joey Janela’s Spring Break 6 Part 1.

► ¿Una última lucha?

Habiendo sabido que tuvo graves problemas de salud como la diverticulitis que «casi lo mata», en 2025 parece no tener sentido hablar de la posibilidad de que el veterano tenga una última lucha. Sin embargo, durante una reciente entrevista en The Ariel Helwani Show, él mismo pone sobre la mesa que es posible que lo haga. Aunque también aclara que no es algo que esté buscando en estos momentos.

“Estoy bastante bien, hermano. O sea, estoy golpeado. Tengo, ya sabes, el pectoral desgarrado, dos bíceps desgarrados, un montón de cosas, pero me siento genial. Camino por ahí con un poco de artritis aquí y allá, pero no tengo derecho a sentirme tan bien como me siento, Ariel, considerando todo el daño que me hice a mí mismo. Podría hacerlo [una lucha más]. Dejémoslo así. Pero tendría que ser algo especial, como un evento en pay-per-view o algo grande. Pero estoy bien con simplemente aparecer y hacer algo así [como la aparición en TNA] de vez en cuando. Realmente no tengo ese deseo fuerte como le pasa a mucha gente.”

Cabe mencionarse que Sean Waltman estuvo en el reciente PPV TNA Rebellion acompañando a Ace Austin y The Rascalz (Trey Miguel y Zachary Wentz) mientras derrotaban a The System (Brian Myers, Eddie Edwards y Moose).