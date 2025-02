Al ex campeón de peso medio de la UFC Sean Strickland no le impresionó demasiado la forma en que su rival Dricus Du Plessis le levantaron la mano a costa de Israel Adesanya el año pasado.

Strickland y Du Plessis reanudarán sus hostilidades esta semana en Sydney (Australia), donde se enfrentarán 13 meses después de la victoria del sudafricano sobre «Tarzán» en Canadá.

Desde entonces, Du Plessis ha defendido con éxito el oro en una ocasión, sometiendo a Adesanya con una face crank en el cuarto asalto del evento principal del UFC 305, celebrado en Perth el pasado mes de agosto. Strickland, por su parte, se ganó su oportunidad de redención con una actuación en cinco asaltos contra Paulo Costa que fue ampliamente tachada de mediocre.

Con esto en mente, «Stillknocks» ha estado promocionando su evolución como peleador en los últimos 12 meses, afirmando que ha crecido más como atleta que Strickland desde la última vez que se enfrentaron.

Durante una reciente entrevista con Fox Sports Australia, el polarizante peleador estadounidense respondió a esos comentarios. Baste decir que no está de acuerdo…

«No sé nada de eso», dijo Strickland. «Amigo, peleaste con Izzy, e Izzy te estaba ganando en los golpes. Le di una paliza a Izzy. No te emociones demasiado, Izzy. Lo digo en el sentido de golpear. Tal vez tú (Du Plessis) podrías luchar un poco más. Estuvo bien tío… volvió a derribar al tipo. Tomó la salida del cobarde, muy mal», continuó Strickland.

«Se supone que es un sudafricano fuerte, pero quiere luchar con él. Muy mal, tío. Al fin y al cabo, peleó bien, pero vas a dejar que el chino te gane en los golpes, que todos recordamos. … No me gusta luchar. Soy un hombre adulto. Hago lo correcto. Me paro y golpeo».

Estos comentarios no son sorprendentes teniendo en cuenta los prolegómenos del pago por evento UFC 312 del sábado, en el que el aspirante ha lanzado un desafío a Du Plessis basado únicamente en los golpes.

En vista de la rapidez con la que el sudafricano lo rechazó, la defensa del derribo de Strickland podría ponerse a prueba la noche de la pelea en el Qudos Bank Arena.