Sean Strickland publica un comunicado tras derrota en UFC 312

Sean Strickland está golpeado, pero no abatido. Si bien su revancha con Dricus du Plessis en UFC 312 no salió como él quería, Strickland parece estar de buen ánimo después de perder una decisión unilateral ante el campeón de peso mediano en el evento principal del sábado en Sydney.

Strickland publicó un comunicado en Instagram el domingo por la mañana en reacción a la derrota.

“¿Qué pasa, chicos? Hemos estado aquí una o dos veces. Estoy muy agradecido por el apoyo de ustedes. Ustedes son increíbles, ganen o pierdan, siempre compiten y los aprecio, Dricus, me saco el sombrero, fue una pelea increíble, me rompí la nariz en seis lugares. El lado positivo es que mi nariz está tan rota que es muy fácil volver a colocarla, así que fue una experiencia nueva.

“Seré breve, recibo muchos mensajes de fans, amigos, familia, como, ‘Mantén la cabeza en alto, está bien’. Estoy bien. Perder apesta, pero todos perdemos en la vida, y hablo con tanta gente, ya sea que pierdan su trabajo, su novia rompa con ellos, y simplemente se encuentren en este agujero, pero a mí me encanta la miseria. Me encanta el sufrimiento, porque cuando eres miserable, cuando tienes dolor, cuando estás sufriendo, el momento que se ha ido, y terminará, será un nuevo día, un día mejor, la vida es buena. Así que estoy agradecido y estar agradecido me mantiene la cabeza en alto. Para ustedes que están pasando por eso, mírenme, acabo de romperme la nariz frente a millones de personas. Es una mierda, perdí una pelea, y todavía tengo que despertar mañana y mantener la cabeza en alto y decir, ‘Oye, hombre, es un nuevo día. Tengo que ponerme las pilas y ser un hombre.

“Así que, para aquellos que están pasando por eso, mírenme y espero que, joder, su día mejore”.