Sean Strickland: «Eric Nicksick probablemente haya terminado de entrenarme»

Sean Strickland se mostró molesto por las críticas públicas del entrenador Eric Nicksick sobre su actuación en la revancha por el título de UFC 312 del pasado sábado contra Dricus Du Plessis.

Nicksick, el entrenador principal de Xtreme Couture en Las Vegas, ha sido el principal esquinero de Strickland (29-7 MMA, 16-7 UFC) durante su ascenso a la división de peso mediano y en su victoria por el campeonato sobre Israel Adesanya en UFC 293 en septiembre de 2023. Ayudó a guiar a Strickland a la cima nuevamente para una revancha con Du Plessis (23-2 MMA, 9-0 UFC), pero no se desarrolló como él pretendía.

Después de que Strickland, quien sufrió una fractura de nariz durante la segunda mitad de la pelea, tuvo una actuación bastante mediocre durante cinco asaltos en una derrota por decisión unánime, su entrenador no se contuvo al expresar sus sentimientos cuando habló con «The Ariel Helwani Show».

Los comentarios de Nicksick fueron suficientes para que Strickland emitiera una respuesta pública en las redes sociales. El ex campeón de la UFC detalló los muchos problemas que experimentó antes de subir al octágono en la UFC 312, pero habló brevemente sobre las consecuencias de lo que dijo su entrenador.

Strickland indicó que la relación personal entre ellos continuará a nivel de amistad, pero en cuanto a su relación profesional, parece que las dos partes podrían distanciarse por el momento.

“Me gusta Eric. Es un amigo mío y seguirá siendo mi amigo. ¿Probablemente estará de mi lado? Probablemente no. Tenemos tantos tipos geniales en Xtreme… Tenemos tantos salvajes que pueden estar en mi esquina. Pero todo ese campamento de pelea fue una lucha. Fue una lucha de mierda, y todos tenemos excusas de por qué no ganamos, o por qué ganamos o no deberíamos haber ganado. Todos tenemos excusas, y no importan una mierda”.