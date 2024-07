Las tensiones entre Sean O’Malley y Conor McGregor han aumentado en las últimas semanas debido a que O’Malley dio positivo por Ostarine a principios de su carrera.

Tras ver un tuit en el que McGregor se burlaba de su explicación por el positivo, O’Malley atacó a McGregor en las redes sociales, llamando «drogadicto» al ex campeón de dos divisiones.

McGregor no ha peleado desde que se destrozó la pierna contra Dustin Poirier en UFC 264. O’Malley, por su parte, encabezará el UFC 306 contra Merab Dvalishvili.

A pesar de sus diferentes categorías de peso, O’Malley confía plenamente en sus posibilidades si él y McGregor tuvieran que pelear.

► Sean O’Malley continúa su giro contra Conor McGregor

En un reciente episodio del podcast TimboSugarShow, O’Malley se fue contra McGregor.

«Peso 155, 160, hay clases de peso por una razón… Voy a chirriar a Conor [McGregor] porque sí creo que puedo vencer a Conor en una pelea», dijo O’Malley sobre McGregor. «Creo que estilísticamente, podría vencer a Conor… No llamaría a alguien si pensara que no puedo vencerlo. Conor mide 5’7″, es grueso pero es bajo… No creo que lo pondría fuera de combate en un solo golpe [sin embargo]… ¿hablar m*erd*? Hagámoslo».

Para que conste, McGregor está catalogado como 5’9″, no 5’7″ como O’Malley declaró anteriormente. Al momento de escribir este artículo, McGregor no ha respondido a los últimos comentarios de O’Malley, aunque podría ser solo cuestión de tiempo.

Se suponía que McGregor regresaría en UFC 303 contra Michael Chandler antes de retirarse debido a una lesión en el dedo del pie. El calendario para su regreso es incierto, al igual que su esperada pelea con Chandler.

O’Malley ha expresado en repetidas ocasiones que McGregor es uno de sus ídolos por cómo se convirtió en una superestrella mundial. En vísperas de su última pelea de pago por evento, O’Malley quiere seguir aumentando su capacidad de comercialización y su poder de estrella.

A pesar de la cordialidad del pasado, las tensiones siguen siendo fuertes entre O’Malley y McGregor, y una posible pelea en el futuro podría ser factible.