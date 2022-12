Sean O’Malley y las diferencias con Paddy Pimblett

Algunos pueden ver similitudes en las controvertidas victorias por decisión que tanto Paddy Pimblett como Sean O’Malley han tenido recientemente, pero Suga’ Sean piensa que ambos son muy diferentes.

En un reciente episodio de su podcast, Bromalley, O’Malley explicó que hay algunas diferencias entre su situación y la de Pimblett. Entre el calibre del oponente y la óptica de la pelea en sí, Suga’ Sean dice que estas dos decisiones no son iguales en absoluto.

«En el mío, luché contra Petr Yan. Luché contra el asesino número uno. Jared Gordon es bueno, y demostró que lo es, pero ni siquiera está en la misma conversación», dijo Pimblett. «Tengo curiosidad por si vuelves a ver Paddy vs Gordon si lo ves de la misma manera. Porque mucha gente, incluso Joe Rogan lo dijo, dijo ‘Volví a ver (O’Malley vs Yan), me senté y lo volví a ver, y tú ganaste el primer y tercer asalto’. Esto, tengo curiosidad, si te vuelves a sentar y le prestas atención, ¿le das (la victoria a Pimblett)?».

Sean O’Malley continuó explicando que todavía no ha vuelto a ver la pelea entre Paddy Pimblett y Jared Gordon, pero dice que estaba bastante concentrado cuando la vio la primera vez y recuerda a Pimblett recibiendo golpes de izquierda y siendo controlado a lo largo de la valla. Así que no entiende la lógica que hay detrás de dar la decisión a la naciente superestrella de UFC.