Sean O’Malley admite que cayó en la trampa de intentar emular a la Superestrella irlandesa, primer campeón mundial de dos divisiones de peso, Conor McGregor.

El ex campeón de peso gallo de la UFC O’Malley (18-3 MMA, 10-3 UFC) reveló durante una reciente aparición en Between Rounds que, aunque se inspiró en gran medida en el éxito de McGregor tanto dentro como fuera del octágono, al final perdió un poco de su propia identidad al esforzarse demasiado por imitar a «The Notorious».

«Al cien por cien», respondió O’Malley cuando se le preguntó si veía a McGregor como un modelo a seguir. «La forma en que se comportaba en las peleas, la confianza para decir lo que pensaba que iba a pasar: «Voy a noquear a este tipo en el segundo asalto». Aprendí mucho de eso. Pensaba: «Vale, yo también puedo tener esa confianza». Siento que, en cierto sentido, me perdí, porque quería ser como Conor en lugar de ser yo mismo».

O’Malley tuvo carisma desde el momento en que entró en la UFC en 2017. Cumplió con su tan esperado potencial al conquistar el título de peso gallo en 2023, pero ese reinado llegó a su fin abruptamente cuando perdió el cinturón ante Merab Dvalishvili en la UFC 306 el pasado mes de septiembre.

«Era mi segunda defensa del título y pensaba: «Quiero que sea algo grande»», dijo O’Malley. «No sentí que fuera algo grande. No sentí que Merab fuera un gran nombre. Tuve que forzarlo. Fue en The Sphere. Sentí que tenía que crear algo y no me gustó cómo me hizo sentir eso, en cierto sentido, porque no odiaba a Merab»

«Me hubiera encantado noquearlo… Siento que lo tomé demasiado personal y no me gustó, pero esa fue la única vez que realmente forcé algo. La rivalidad con Chito la sentí real. No me gustó. Esa fue real, pero la de Merab siento que la forcé un poco.

«Creo que hay un aspecto de entretenimiento que la gente de la UFC tiene que hacer para convertirse en una superestrella», dijo O’Malley. «Tienes que ser tú mismo y luego puedes añadirle un poco más. Sí, encontrar ese equilibrio. No hay nadie que te enseñe. No hay un libro».