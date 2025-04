Sean O’Malley: Voy a pelear con todo mi potencial

Cuando Sean O’Malley (18-2, 1 NC) y Merab Dvalishvili (19-4) pelearon en el UFC 306, O’Malley no estaba en su mejor momento.

El martes, el director ejecutivo de la UFC, Dana White, anunció que la revancha entre O’Malley y Dvalishvili encabezará la cartelera del UFC 316 en junio y O’Malley dice que estará a punto de alcanzar su «máximo potencial».

«La revancha es oficial», dijo O’Malley en su canal de YouTube. «“Suga” Sean vs Merab 2 está sucediendo, y no creo que la gente va a ser demasiado feliz al respecto.

«La última vez que peleé contra el mejor peso gallo del mundo -el mejor peso gallo del momento [Aljamain Sterling]- conseguí hacer el trabajo. Tengo mucha confianza en mis habilidades. En el último campamento tuvimos algunas m*erdas que estaban pasando»

«No quiero sentarme aquí y poner excusas. Tuvimos un gran campamento, me presenté, estaba en forma, hicimos lo que pudimos con lo que pudimos hacer. Este campamento ya ha sido muy diferente y me siento bien. Estoy ansioso por salir ahí fuera y ocuparme de mis asuntos».

Tras la derrota en UFC 306 ante Dvalishvili, O’Malley se sometió a una operación de cadera. Dvalishvili pasó a defender su título contra Umar Nurmagomedov en UFC 311. Recuperado y de vuelta a los entrenamientos, O’Malley espera ser una versión mucho mejor de sí mismo cuando ambos se enfrenten de nuevo en Newark, Nueva Jersey.

«En el último campamento de la pelea, todas las entradas de mi diario decían: “La ingle no me deja dormir”, porque me desgarré el labrum 10 semanas antes de la pelea», explicó O’Malley.

«Me rompí el labrum de la ingle y tenía un fuerte dolor en la ingle. No era lo ideal. Pude entrenar, pude sobrellevarlo, pero obviamente no es lo ideal ir a una pelea, especialmente contra un p*to asesino… bueno, no un asesino, sino un semental, una máquina absoluta.

«Si puedo mantener este ritmo, como hemos entrenado las últimas semanas, hasta la pelea, voy a ser un 70% mejor que en la primera pelea. Voy a ser significativamente más móvil, ágil, en mejor forma. Voy a pelear con todo mi potencial»

«Mientras que en mi última pelea, estaba muy contento con mi rendimiento teniendo en cuenta cómo me sentía. No fue lo ideal, el resultado, no gané, pero también creo que no debía ganar. Esta revancha tenía que producirse. Va a hacer que esta victoria sea mucho más loca».