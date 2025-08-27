Sean O’Malley: «Simplemente no veo a nadie venciendo a Khamzat»

Khamzat Chimaev era el gran favorito antes de su primera oportunidad de pelea por el título contra Dricus du Plessis en UFC 319, pero de alguna manera superó las expectativas con un desempeño dominante y sofocante durante las cinco rounds.

Una victoria aplastante en las tarjetas coronó a Chimaev como campeón tras vencer a du Plessis y expulsarlo. Ahora el reinado de Chimaev puede comenzar oficialmente y el excampeón de peso gallo de la UFC, Sean O’Malley, espera que se mantenga en la cima de la división de peso mediano durante bastante tiempo.

«Simplemente no veo a nadie venciendo a Khamzat. Para ser honesto, no veo a nadie que dure tanto como DDP. DDP sobrevivió, lo cual fue impresionante. Khamzat es un rematador. Es un asesino».

Si hubo un problema con el desempeño de Chimaev, fue que no logró detenerlo a pesar de los repetidos derribos y el control constante del suelo que lo mantuvieron por delante de du Plessis en todo momento.

O’Malley admite que podría ser más de lo mismo ahora que Chimaev es campeón.

«Simplemente no veo muchas peleas emocionantes en el futuro… serán peleas importantes porque es una estrella. Es una superestrella. Es emocionante. Pero es como… ¿a quién le regalas a ese tipo?»

Hay dos peleas y cuatro oponentes potenciales compitiendo por ese lugar en las principales peleas de peso mediano programadas para los próximos dos meses.

En septiembre, Nassourdine Imavov se enfrentará a Caio Borralho en el evento principal de UFC París, mientras que Reinier de Ridder buscará mantener intacta su racha invicta en UFC cuando se enfrente a Anthony «Fluffy» Hernández en octubre en UFC Vancouver.

El director ejecutivo de UFC, Dana White, dijo que el ganador más impresionante de esas dos peleas probablemente terminará en posición de pelear contra Chimaev por el título de peso mediano.

Quienquiera que consiga esa oportunidad tendrá que lidiar con la lucha de Chimaev, que es posiblemente una de las mayores armas que existen en el deporte hoy en día.