Sean O’Malley tiene algunas ideas sobre los recientes comentarios de Petr Yan.

Después de esta serie de reveses, Petr Yan ha expresado sus frustraciones y ha sugerido que tal vez no siga en la UFC mucho más tiempo. Esto es algo a lo que Sean O’Malley está prestando mucha atención, como explicó en su reciente aparición en Joe Rogan Experience.

Aquí, O’Malley habló de lo desafortunada que es la situación en la que se ha encontrado Yan, pero en última instancia siente que parte de ella está en sus propias manos. Por lo tanto, mientras que Suga’ Sean entiende por qué su ex enemigo siente que la UFC no tiene su espalda, tiene una cantidad limitada de simpatía por el ex campeón.

«Es una locura, si Yan no lo hubiera hecho (dar un rodillazo ilegal a Aljamain Sterling), Yan no habría acabado teniendo que pelear conmigo. Ha tenido tal… como, que apesta», dijo O’Malley.

«Tengo mucha curiosidad por saber qué es lo próximo que hace ese tipo. Creo que ha estado un poco fuera de la red, sin decir nada. Siente que la UFC no le cubre las espaldas o lo que sea. Yo soy como, en primer lugar, usted le dio un j*dido rodillazo a un tipo mientras estaba abajo. Eso fue tu propia culpa, no tuvo nada que ver con la UFC. Te dan la revancha, pierdes una pelea reñida con Aljo, y luego pierdes una pelea reñida conmigo».

A pesar de la respuesta brutalmente honesta de Sean O’Malley a las frustraciones de Yan, en última instancia parece tener respeto por Petr Yan y no parece quererlo fuera de la UFC. Después de que ambos tuvieran una pelea tan reñida, sería una pena no ver una revancha entre estos dos pesos gallo de primera línea en algún momento.