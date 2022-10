Sean O’Malley cree que las personas que llaman robo a su victoria sobre Petr Yan simplemente lo odian. En UFC 280, O’Malley se llevó a casa una victoria por decisión dividida sobre Yan, en un resultado que hizo que muchos llamaran al resultado un robo, y generó rumores de que Yan quiere dejar el UFC. Pero para O’Malley, ahora el peso gallo No. 1 del ranking de UFC , fue una pelea muy buena.

“¡Me desperté esta mañana, en el puesto número 1 del mundo! S *** no está retocado con Photoshop. Se siente bien. Es una locura. Si hubiera perdido esa pelea, la gente respetaría mucho más mi nombre. ‘Maldita sea, perdió, pero ese hijo de puta es bueno’. Ahora es como, ‘¡¿Él ganó?! ¡¿Ganó?! ¡Tienes que estar jodiéndome!’ Pero las personas que creen que gané son las que dijeron que se suponía que me iban a dar una paliza. Como, ‘Sean tiene suerte de que no sean cinco rondas’. Bueno, mi mejor ronda fue mi tercera ronda…

“El primer round pensé que era un round reñido. Definitivamente hice más daño. Obtuvo un par de derribos, realmente no hizo nada con los derribos. Si quieres hablar sobre conseguir derribos, obtuve un derribo al final de la ronda. Fueron dos puntos, golpeó sus rodillas, lo derribé. Entonces, si quieren hablar sobre derribos, ¿por qué nadie habla de mi derribo? No hice una mierda con eso, pero él tampoco hizo una mierda con la suya, de verdad. Definitivamente hice más daño… Ronda uno, definitivamente puedo ver cómo la gente me dio la ronda. Cierre redondo, seguro.

“El segundo round estuvo incluso bastante cerca. Lo rompí, él me devolvió el golpe. Sin embargo, puedo ver cómo le darías el round, seguro … Y luego, el round tres fue definitivamente mi mejor round. Seguro que hizo mucho más daño en el tercer round”.

Sin duda, la pelea estuvo reñida, con O’Malley superando estadísticamente a Yan, pero cediendo una cantidad considerable de tiempo de control al ex campeón. Aún así, varios fanáticos y luchadores estaban apopléjicos con la decisión , pero O’Malley sostiene que cualquiera que grite «robo» está completamente equivocado.

“Querías que perdiera en primer lugar. ¿Un robo? ¿Cómo es [un robo]? Tercer asalto, gané, segundo asalto, él ganó, el primer asalto estuvo muy cerca e hice más daño. No es realmente un robo, fue una pelea cerrada. Una pelea muy, muy cerrada… Si fuera Cory [Sandhagen] contra Petr o cualquier otra persona contra Petr y obtuvieran el visto bueno, me pregunto cuánto cambiaría la narrativa. Como, ‘Sí, pude ver eso’. Pero como soy yo y la gente me odia porque mido 6’6 «, 220, puro chocolate y clasificado como el peso gallo número 1 en el mundo de mierda, perra. *!”