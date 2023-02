Sean O’Malley renueva contrato con UFC

La estrella de peso gallo de UFC , Sean O’Malley, ha asegurado su futuro en el octágono con un nuevo contrato de ocho peleas con la promotora.

O’Malley es el contendiente de peso gallo No. 1 después de obtener una victoria por decisión dividida contra Petr Yan en UFC 280. Ganó cuatro de sus últimas cinco peleas, con la única excepción de no competir contra Pedro Munhoz en UFC 276.

O’Malley se ofreció a enfrentar al ex campeón de peso gallo Henry Cejudo a continuación en medio de la lesión y recuperación del bíceps de Aljamain Sterling . Sin embargo, parece que Sterling está en camino de regresar contra Cejudo en mayo, aunque la promoción no ha reservado ni anunciado nada.

Es probable que O’Malley obtenga una oportunidad por el título para su próxima pelea, ya sea por un título interino o real. Después de su victoria sobre Yan, tiene muchos nombres importantes potenciales en línea para sus próximas peleas con el UFC.

Durante un episodio reciente del podcast BROMALLEY , O’Malley explicó cómo se desarrollaron las negociaciones con el UFC.

“Incluso si peleo con Aljo a continuación, no obtengo puntos de pay-per-view. Eso fue algo de lo que hablé en las negociaciones. Traté de conseguirlo, ya sabes, los puntos de pago por evento no siendo el campeón, no volé, pero diré que volví a firmar con UFC. Un contrato muy amable del que estoy orgulloso. Ofrecí eso, pedí esto, dijeron que no, dijeron que sí. Dije bien, dijeron eh, y obtuve un número con el que estoy muy feliz. Y realmente no creo que ningún gerente que tuve pudiera haber entrado y obtener lo que obtuve”.

O’Malley hizo su debut en UFC en diciembre de 2017, luego de obtener un contrato con la promoción a través de Contender Series de Dana White. Su primera y única derrota profesional hasta la fecha fue contra Marlon Vera en UFC 252.

O’Malley obtuvo tres finales de nocaut en 2021 después de la derrota ante Vera. Las tres victorias dieron como resultado bonos de rendimiento posteriores a la pelea de parte de Dana White y el UFC.

A pesar de no recibir puntos de pago por evento en su nuevo contrato, O’Malley es una de las estrellas más importantes de la UFC. Si gana el cinturón de peso gallo, podría estar bien encaminado para obtener beneficios adicionales a su contrato.