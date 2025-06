Sean O’Malley: Ilia Topuria es una superestrella

El ex campeón de peso gallo Sean O’Malley ha compartido recientemente su opinión sobre el nuevo campeón de peso ligero de la UFC Ilia Topuria. O’Malley comentó que Topuria se ha convertido en una verdadera superestrella en el emocionante mundo de las artes marciales mixtas.

Esta afirmación llegó después de que Topuria lograra una victoria sorprendente por nocaut contra el famoso peleador Charles Oliveira durante el evento principal de UFC 317 que tuvo lugar el sábado por la noche. La actuación de Topuria fue tan impresionante que muchos fanáticos y expertos creen que ha cambiado por completo la forma en que lo ven tanto los seguidores como sus compañeros luchadores.

O’Malley enfatizó que este tipo de victorias espectaculares son las que realmente impulsan a los peleadores hacia la fama y el reconocimiento en la UFC. Topuria ha demostrado tener el talento y la determinación necesarios para convertirse en una gran figura dentro de la organización.

Con su victoria Topuria no solo ganó un nuevo cinturón sino que también dejó claro que es un competidor serio y que tiene el potencial para ser uno de los mejores en la historia. La UFC es conocida por ser un lugar donde los peleadores deben dar lo mejor de sí para destacar y Topuria ha mostrado que está listo para enfrentar cualquier desafío que se le presente.

La comunidad de artes marciales mixtas está emocionada por lo que depara el futuro para este talentoso luchador. Sin duda los fanáticos estarán atentos a sus próximas peleas ya que Topuria parece estar en camino de convertirse en una leyenda en el deporte.

“Está a la altura de Jon Jones”, declaró O’Malley en su canal de YouTube. “Noqueó a Volk. Noqueó a Max. Noqueó a Charles. Noquear a Volk, noquear a Holloway y luego noquear a Charles es una locura. Ilia es una superestrella.

“Ilia es así de bueno. Conectó un derechazo limpio. La derecha lo noqueó. El gancho de izquierda lo empeoró todo. ¡Madre mía! Eso fue una locura. Charles recibe muchos golpes en sus peleas. Ilia era así de bueno. Eso fue una locura. Simplemente se quedó con un derechazo y un gancho de izquierda.”

O’Malley también mencionó que “la pelea entre Islam y Topuria definitivamente debe llevarse a cabo”. Sin embargo después de eso pareció estar completamente de acuerdo con la idea de que el nuevo campeón de peso ligero debería enfrentarse a Paddy Pimblett.

Esto indica que O’Malley tiene opiniones fuertes sobre las peleas en su categoría pero también está abierto a emocionantes enfrentamientos que podrían atraer la atención de los fanáticos. La pelea entre Islam y Topuria es importante pero la posible pelea con Pimblett también podría ser muy interesante y dar mucho de qué hablar en el mundo de las artes marciales mixtas.

“Ilia vs. Paddy es la pelea que hay que hacer”, declaró O’Malley. “Es la pelea que hay que hacer, así de simple. Ilia vs. Paddy, sin duda, esa es la siguiente pelea si no es Ilia vs. Islam”.