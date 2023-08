Sean O’Malley llegó a la rueda de prensa previa al combate del UFC 292 con un afro teñido, pero puede que ni siquiera sea su pelo lo que más le separa del resto del pelotón.

Desde el principio, O’Malley (16-1 MMA, 8-1 UFC) se ha labrado un camino único hacia la cima, un proceso en cierto modo acelerado que se ha convertido en el blanco de muchos detractores y enemigos, y nunca se ha hecho oír tanto como días antes de su desafío en el combate estelar del UFC 292 contra el campeón del peso gallo Aljamain Sterling (23-3 MMA, 15-3 UFC).

«Estaría mintiendo si dijera: ‘No (esto no es lo que esperaba)'», dijo O’Malley a MMA Junkie y a otros periodistas el miércoles en el día de los medios del UFC 292. «Definitivamente se siente como si estuviera jugando de esa manera. Todavía tengo que entrar en un octágono con Aljamain Sterling, el mejor peso gallo de todos los tiempos, y hacer esa magia.

«Todavía tengo que salir ahí fuera, realizarlo y hacer lo que todo parece que se supone que debe suceder. Voy a salir ahí fuera y apagar sus luces. Todavía tengo que salir ahí fuera y hacerlo. Soy 100% capaz de hacerlo. De ahí me viene esa confianza«.

► La superestrella de UFC: Sean O’Malley

Centrado en la tarea que tiene entre manos y en el momento más importante de su carrera, O’Malley podría convertirse en una estrella de la UFC con una victoria más. Pero para él, la presión ha desaparecido.

El hecho de hacer las cosas a su manera suscitó dudas sobre su capacidad, sobre todo si se tiene en cuenta que está 1-1 y que no ha disputado ningún combate contra luchadores de la UFC clasificados actualmente. Dio tanto a los creyentes como a los escépticos algo sobre lo que discutir y, a menudo, incluso discutir.

Las bromas despertaron el interés de los aficionados y, a su vez, hicieron que la UFC y los patrocinadores de O’Malley invirtieran en él. Así que, aunque todo el mundo parece tener una opinión sobre sus habilidades y su personalidad, a O’Malley le parece bien permitirlo.

«Realmente no me importa lo que diga la gente«, afirma O’Malley. «Realmente no me afecta. Me gusta ser el no favorito, que duden de mí. En esta pelea no tengo mucha presión. Es el GOAT del peso gallo. Lleva una racha de nueve victorias seguidas y dice que no me he ganado la oportunidad. Qué estúpido parecerá cuando salga ahí fuera y le noquee, sin haberme ganado siquiera estar en esa posición, y le apague las luces. Le hace parecer realmente estúpido«.

«… Si salgo ahí y lo noqueo y sube a 145, boom, sigo con lo que estaba haciendo en la división, eliminando gente. Si él sale y gana y sube a 145, seré la última persona en pelear por el cinturón. Soy el campeón de cualquier manera. Me gusta esta situación. Es una situación en la que todos ganan».

En las últimas semanas, O’Malley y Sterling acordaron una apuesta en Instagram. El primer púgil que consiga un derribo exitoso recibe 100 dólares del otro, una cantidad aparentemente aleatoria (y baja) para dos de los mejores boxeadores del mundo.

«Cien dólares es mucho dinero para él«, dijo O’Malley. Para mí, estornudo 100 dólares. Esa promesa seguro que le excitó un poco».

El alarde de riqueza de O’Malley no era necesariamente sólo una referencia a Sterling, un luchador que ha tenido un viaje muy azul y por encima de la cima, pero probablemente la lista en su conjunto.

«Todos los que dicen tonterías están arruinados», dijo O’Malley. «Esos tipos no son ricos. Es muy sencillo. Sólo están celosos. No hay nada más que celos saliendo de sus labios«.

Aunque su camino hacia la cima ha sido hasta ahora exitoso en el mundo de los negocios, O’Malley necesita ganar el sábado para dar un gran e inmediato siguiente paso. Actualmente figura como moderado favorito, y está luchando contra un oponente al que considera el mejor peso gallo de todos los tiempos. Pero ése es el riesgo que corre para marcar la siguiente casilla de su lista.

«Siempre he querido ser, y lo he dicho desde el principio, un rey del pago por evento», dijo O’Malley. «No creo que éste vaya a ser necesariamente el más taquillero. Aún no ha llegado ahí. Está construyendo y construyendo en la pista para eso. Creo que le irá bien. Es el mejor pago por evento de Aljo. Sólo tiene que superar a Herny vs. Aljo, que… vamos. Creo que lo hará muy, muy bien. Creo que yo contra quienquiera que pelee en Las Vegas hará una locura «.