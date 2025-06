Sean O’Malley describe cómo Merab Dvalishvili lo sometió

Sean O’Malley no pensó que estaba en serio peligro cuando Merab Dvalishvili le arrebató una llave a la cabeza durante un intercambio de agarres en el tercer asalto, pero segundos después la pelea terminó.

Fue una secuencia impactante para el excampeón de peso gallo tras verse obligado a rendirse por primera vez en su carrera, lo que puso fin a su revancha con Dvalishvili en el evento principal de UFC 316. Apenas días después de la pelea, O’Malley y su entrenador Tim Welch hablaron sobre la sumisión y la confianza que Dvalishvili demostró al agarrar su cuello, después de que previamente solo buscara mantener una posición más ventajosa en su primer encuentro el pasado septiembre.

Pensé, ¡joder! No me había dado cuenta de cuánto tiempo me quedaba. Ojalá hubiera estado más alerta en lugar de intentar levantarme y hacer algo. No hay excusas .

Después de luchar contra Dvalishvili por decisión en su primer encuentro, O’Malley no pudo hacer nada más que felicitar al georgiano por el trabajo bien hecho para terminar la pelea en la revancha.

A pesar de que transcurrieron menos de nueve meses entre peleas, O’Malley le dio crédito a Dvalishvili por hacer algunos ajustes necesarios y de alguna manera volverse aún más poderoso para la revancha.

Si bien el resultado no le fue favorable, O’Malley admite que su perspectiva después de esta derrota es muy diferente a la de su primer encuentro con Dvalishvili.

Parte de eso se reduce a que O’Malley salió sano y salvo y dijo que su cuerpo realmente se siente muy bien en este momento, a diferencia de la pelea de septiembre pasado, donde inmediatamente tuvo que someterse a una cirugía de cadera.

Esta vez, O’Malley sabe que todavía necesita hacer algunos cambios necesarios antes de volver a competir, pero está sano, es rico y su vida podría ser mucho peor.

“Así que, para mí, poder pasar por algo así y que llegue el domingo o el lunes, no me siento nada triste. Todavía me siento muy feliz. Me siento un poco decepcionado por el resultado. Siento frustración, pero no siento tristeza.