Sean O’Malley critica a Cody Garbrandt

Sean O’Malley se molestó mucho al ver la pelea de Cody Garbrandt el sábado pasado en UFC on ESPN 69.

Garbrandt, quien tiene un récord de 14-7 en MMA y 9-7 en UFC, había hecho comentarios críticos sobre O’Malley antes de la pelea, señalando que «lucía fatal» en su derrota por sumisión ante el campeón de peso gallo Merab Dvalishvili. Esta derrota fue un golpe duro para O’Malley, quien había estado en ascenso en la división y buscaba consolidarse como uno de los mejores.

A pesar de sus comentarios despectivos, «No Love» Garbrandt no descartó la posibilidad de un futuro enfrentamiento con O’Malley, lo que podría generar un gran interés entre los aficionados. Sin embargo, su propia actuación no fue la que esperaba, ya que terminó perdiendo contra Raoni Barcelos el sábado pasado, lo que podría complicar sus planes de volver a una ahora muy lejana contienda por el título.

«Vi a Cody Garbrandt diciendo que me veía como m*erda contra Merab», dijo O’Malley en “The Ariel Helwani Show”. «Ese tipo se veía afilado en su pelea. Eso es todo lo que diré. ¿Sabes lo que me molestó? Cuando vi que tenía el pelo trenzado y esos tatuajes en la cara, pensé: ‘Joder, así es como me ve la gente’. Fue tan embarazoso. Oh Dios, necesito conseguir un nuevo look. Fue vergonzoso. Yo estaba como, ‘M*erda’. Me abrió los ojos. Yo estaba como, «Maldita sea, así es como la gente probablemente me mira. Fue vergonzoso».

O’Malley y Garbrandt han intercambiado insultos durante años e incluso tuvieron un acalorado intercambio y enfrentamiento durante la conferencia de prensa previa a la pelea de UFC 269 en 2021. Tanto O’Malley como Garbrandt llevan dos peleas perdidas.

O’Malley actualmente ostenta un récord de 18-3 en MMA y 10-3 en UFC, no se contuvo al criticar duramente tanto la actuación de Garbrandt en el octágono como su nueva apariencia, que era muy similar a la suya.

O’Malley, conocido por su estilo único y su personalidad carismática, parece estar dispuesto a entrar en una guerra verbal con Garbrandt, lo que podría añadir más tensión a una posible pelea entre ambos en el futuro. La rivalidad entre estos dos peleadores podría ser un atractivo significativo para los aficionados de las artes marciales mixtas, ya que ambos tienen un estilo emocionante y una historia que contar.

Sin embargo y gracias a Merab, O’Malley ha perdido ahora dos veces seguidas por primera vez en su carrera profesional. Al entrar en la pelea, Sean era el contendiente número uno. Hay un par de direcciones diferentes que Sean podría elegir para tomar este tren en este momento. Podría intentar pasar a la división de peso pluma para mezclarse, ya que tiene un gran físico para el peso gallo.

Probablemente sería prudente que Sean evitara un enfrentamiento como el de Umar Nurmagomedov y, en su lugar, optara por el ganador de Marcus McGhee contra Petr Yan. La pareja tiene programada una pelea para el 26 de julio. Yan ocupa actualmente el segundo puesto, mientras que McGhee tiene una gran oportunidad en el puesto número 13, por lo cual la posibilidad de una pelea entre O’Malley y Garbrandt parece muy lejana.