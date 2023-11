Sean O’Malley cuenta una anécdota con John Cena

A priori, John Cena y Sean O’Malley no tienen nada que ver. Uno es una Superestrella WWE mientras que otro es el Campeón Mundial de Peso Gallo UFC. No obstante, en una ocasión se encontraron, según da a conocer el peleador en su reciente aparición en The MMA Hour.

Fue el 22 de septiembre cuando la compañía de lucha libre fue a Glendale, Arizona, para realizar un episodio de SmackDown en el que iba a estar el 16 veces Campeón Mundial, quien antes de que diera comienzo el show acudió a una cafetería donde se cruzó con Sugar en el cuarto de baño.

► La vez de Sean O’Malley con John Cena

«John Cena, estaba en la cafetería cerca de mi casa y estaba saliendo del baño, y era uno de esos baños individuales. Estaba abriéndolo al mismo tiempo que él entraba. No creo que sepa quién soy, y no pude relacionarlo de inmediato. Fui a pedir mi café, estaba sentado allí, él fue y volvió. ‘¿Por qué demonios me parece tan familiar?’ Me di cuenta. ‘Es John Cena’. Lo miré, buscaron un evento esa noche en Arizona».

Puede resultar curioso que John Cena no reconociera a Sean O’Malley. Tanto como que este en un primer momento no supiera quien era The Champ. Aunque obviamente la situación era la que era y nadie espera encontrarse a una estrella así. Sería interesante que Cena hablara de ello.

Mientras, en la actualidad, el líder de la Cenation acaba de ser derrotado por Solo Sikoa en Crown Jewel 2023 y no está claro cuando volverá a WWE. Por su parte, Sean O’Malley está esperando que UFC determine quién será su primer retador al Campeonato Mundial de Peso Gallo.

