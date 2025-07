Sean O’Malley está siguiendo muy de cerca la próxima pelea por el título de peso gallo de la UFC en el UFC 320.

El presidente de la UFC, Dana White, confirmó a principios de esta semana que el actual campeón Merab Dvalishvili (20-4 MMA, 13-2 UFC), que ha derrotado a O’Malley en sus dos últimos encuentros, defenderá su título contra Cory Sandhagen (18-5 MMA, 11-4 UFC) en el combate coestelar de la gran velada del 4 de octubre.

Aunque es poco probable que O’Malley tenga otra oportunidad contra Dvalishvili si «The Machine» defiende con éxito su cinturón por tercera vez, su nombre podría volver a entrar en la conversación por el título si Sandhagen destrona al georgiano en el T-Mobile Arena de Las Vegas.

«Lucha libre contra striking… Cory tiene muy buenos scrambles de lucha libre», dijo O’Malley mientras anticipaba la pelea en un vídeo publicado en su canal de YouTube esta semana. «Lo hizo muy bien contra Umar (Nurmagomedov). Mantuvo las caderas altas y fue capaz de hacer muy buenos scrambles. No diría que se agotó, pero sin duda se cansó un poco, mientras que Merab simplemente no se cansa. Realmente no se cansa y es increíblemente fuerte.

«Tengo curiosidad por ver cómo van esos scrambles. Cory es muy versado en la posición 50-50 y en el juego de piernas, así que tengo curiosidad por ver si provocará scrambles de esa manera. Quizás amenace con algunas sumisiones de esa manera para que Merab se sienta incómodo y tal vez lance menos. Tengo curiosidad por ver cómo se desarrolla eso».

O’Malley perdió por puntos ante Dvalishvili en el UFC 306 en septiembre del año pasado en el Sphere de Las Vegas, donde la lucha libre del georgiano jugó un papel fundamental en el resultado. Cuando los dos se enfrentaron de nuevo en el UFC 316 a principios de este año, «Suga» defendió inicialmente los intentos de derribo de Dvalishvili, pero finalmente se desvaneció y fue sometido en el tercer asalto.

Con Sandhagen midiendo 1,80 m, la misma altura que O’Malley, el ex campeón ve similitudes en sus estilos de lucha.

«Como striker, Cory y yo tenemos estilos similares en el sentido de que somos difíciles de derribar y tenemos buen timing. Al ver a Merab en la pantalla, sin tenerlo delante, piensas que parece descuidado, que vas a poder bloquear sus golpes o que ni siquiera estarás allí cuando lance, pero ese pequeño georgiano siempre encuentra la manera», dijo O’Malley.

«Me cuesta mucho imaginar quién va a ganar. Creo que es como tirar una moneda al aire. Si tuviera que adivinar, diría que si Merab sale ahí fuera y lo agarra, Cory se sorprenderá de lo fuerte que es ese pequeño georgiano. Pero también podría estar completamente equivocado. Cory podría salir ahí fuera y hacer unos bonitos scrambles y dejar a Merab en ridículo».

Aunque las posibilidades de O’Malley de volver a enfrentarse a Dvalishvili son escasas, el luchador de 30 años no pierde la esperanza de que haya una trilogía en el futuro. Señaló la victoria de Max Holloway sobre Dustin Poirier por el título BMF en el UFC 318 el pasado fin de semana como prueba de que no toda la esperanza está perdida.

«Creía de verdad que iba a salir ahí fuera y hacer quedar a Merab en ridículo», dijo O’Malley. «Estoy tan ilusionado que sigo creyendo que puedo hacerlo. Max Holloway venció a Dustin (Poirier) en su tercer combate. Perdió los dos primeros. Así que nunca digas nunca».