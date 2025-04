Sean Brady responde a los comentarios de Colby Covington

Sean Brady cree que Colby Covington ni siquiera valdría la pena. A Covington (17-5 MMA, 12-5 UFC) le preguntaron sobre la dominante victoria por sumisión de Brady sobre Leon Edwards hace menos de dos semanas en el evento principal de UFC Fight Night 255 y lo calificó como un buen enfrentamiento.

Brady (18-1 MMA, 8-1 UFC) también fue retado por Kamaru Usman (20-4 MMA, 15-3 UFC), pero el ahora número uno del ranking peso wélter de UFC desestimó a ambos peleadores.

“Llevo meses intentando conseguir la pelea con Usman. Le envié un mensaje directo, lo contacté, y ahora me dice: ‘Brady y yo deberíamos pelear por el contendiente número uno’. ¿Y si lo hacemos? ¡Le acabo de ganar al que te ganó dos veces! O peleo por el cinturón ahora, podría pelear contra el ganador o el perdedor, o en realidad yo contra Shavkat por el contendiente número uno ”.

En cuanto a que Covington lo llamó un enfrentamiento fácil, Brady atacó al ex campeón interino, quien actualmente está en una racha de dos derrotas consecutivas.

“Lo mismo con él (Covington): Estuve pidiendo esa pelea durante tanto tiempo. La UFC prácticamente me dijo: ‘Este tipo es un desastre’. Lo mejor es que lo vi, mi hermano me envió un video donde dijo: ‘Sean Brady es un desastre. Nunca vi una de sus peleas. Bla, bla, bla. Recuerdo haberlo visto recibir una paliza de Belal’. Hermano, acabas de decir que nunca viste una de mis peleas, pero luego viste cómo Belal me daba una paliza, así que ¿de qué estás hablando?

Es un luchador de alto nivel. Le digo: «Tío, Leon te derribó varias veces, te dio una paliza. ¿Ves lo que le acabo de hacer a Leon? ¿Qué te haría? Lo mataría. Ni siquiera está consiguiendo un puesto en el top 15. Oye, puede que ni siquiera tenga trabajo. ¿Cuándo fue la última vez que ganó una pelea? Es un desastre. Colby, estás loco. ¿Cómo es que Jorge Masvidal te da un puñetazo en público y vas a demandarlo? No eres un luchador profesional. Estás loco».