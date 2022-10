Brady: «Muhammad no ha experimentado mi grappling»

Sean Brady anticipa ser demasiado fuerte para Belal Muhammad en los intercambios de grappling. Brady buscará entrar en la imagen del título de peso welter cuando se enfrente a Muhammad en el evento UFC 280 del sábado en Etihad Arena. La cartelera principal se transmite en pay-per-view luego de las preliminares en ESPNews y ESPN+.

Con victorias sobre Demian Maia, Stephen Thompson y Vicente Luque, Muhammad confía en que se ha enfrentado a todos los enfrentamientos estilísticos de la división. Pero Brady dijo que Muhammad nunca peleó con nadie con su nivel de agarre.

“Es una buena racha, no me malinterpreten. Pero incluso si miras al peleador con el que luchó, Demian Maia, Demian Maia es un tipo de jiu-jitsu. Él no es un luchador. Nunca ha sido bueno en los derribos; su precisión de derribo fue como del 23 por ciento. El tipo estaba tirando de la guardia y corriendo hacia la gente».

“Soy un animal diferente de derribar a la gente y controlarlos y de tierra, golpes y sumisiones, y siento que va a ser muy diferente. Va a ser algo que nunca antes había experimentado. Al igual que la gente habla de cómo se siente Khabib, no lo sabes hasta que lo sientes. Estos chicos no saben. Hasta que los atrape, no sabrán en qué se encuentran”.

A pesar de las grandes victorias de Muhammad en la división, una vez más no es favorito en las apuestas. Muhammad tendrá al ex campeón de peso ligero de UFC Khabib Nurmagomedov en su esquina , pero Brady dijo que eso no lo ayudará.

“Belal es bueno. Es bueno en lo que hace. Pero creo que soy mejor en lo que hace, y creo que cometieron algunos errores tácticos que no voy a cometer”.

“Él no es Khabib. Islam no es Khabib. Khabib es Khabib, y Khabib perdió como esquinero, y volverá a perder el sábado por la noche. Los muchachos en el campo de Khabib han perdido, por lo que el único invicto es Khabib. Belal no está invicto y va a atrapar otra L el sábado”.