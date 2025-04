Sean Brady: «Machado Garry no merece nada»

Sean Brady cree que Ian Machado Garry no tiene derecho a pedir una oportunidad por el título después de UFC en ESPN 66.

Machado Garry (16-1 MMA, 9-1 UFC) trazó un plan de tres peleas después de derrotar a Carlos Prates por decisión unánime en el evento principal del sábado en el T-Mobile Center en Kansas City, Mo. El joven de 27 años pesará como suplente oficial para la pelea por el título de peso welter entre el campeón Belal Muhammad y Jack Della Maddalena el 10 de mayo en UFC 315 en Montreal.

Brady (18-1 MMA, 8-1 UFC), quien se consolidó como un contendiente de primer nivel con una sumisión dominante del ex campeón Leon Edwards en el evento principal de UFC Fight Night 255, no estuvo nada impresionado con la victoria de Machado Garry sobre Prates.

«Seré breve y conciso: Ian hizo lo que Ian hace. Te toca, te corre durante tres asaltos, luego le dan una paliza durante dos, y luego dice que va a tener una oportunidad por el título. Mi hombre estaba a gatas. No sé cómo Prates no lo liquidó en esa última secuencia en el suelo. Lo tenía, hermano. Estaba acabado. Decir después de una actuación así que te mereces una oportunidad por el título. Que vaya a pesarse y sea el suplente todo lo que quiera: Eso no significa nada. Acabas de vencer al número 13. No mereces nada.

Si hubieras salido y lo hubieras liquidado, ¡pero casi lo liquidan! Creo que si Prates hubiera pisado el acelerador como en el cuarto y quinto asaltos, probablemente habría sacado a Ian de ahí. Finalmente empezó a caminar con él, tenía algo de confianza, y ganó los dos últimos asaltos gracias a eso. Ian no para de hablar de que aceptaba peleas con poca anticipación. Genial, hermano. Tú hiciste dos: perdiste una y casi te liquidan en la otra. Eso no significa que merezcas una oportunidad por el título. ¿Solo porque vas a pesarte, crees que te la mereces? No, así es como funciona.