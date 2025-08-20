Sean Brady critica a Ian Machado Garry por evitarlo

Sean Brady ha aceptado dos veces enfrentamientos contra Ian Machado Garry, pero aún sigue esperando noticias sobre su próxima pelea.

Eso según el nativo de Filadelfia, quien reveló en Instagram que le ofrecieron y aceptó dos fechas diferentes para enfrentar a Garry en eventos recientes, pero la pelea nunca se programó. Brady afirma que la oferta más reciente era un puesto estelar en la próxima cartelera de UFC Vancouver, pero en cambio, la promotora optó por Reinier de Ridder vs. Anthony Hernández.

Brady dice que esa pelea se llevará a cabo porque su propuesta de pelea contra Garry nunca se concretó.

“Recibí una llamada de mi mánager justo en la semana de la International Fight, a finales de junio, sobre una pelea entre Ian y yo en Chicago [en el UFC 319]. Dije que sí. No supe nada durante semanas. Supongo que el UFC decidió seguir adelante. Hace poco, nos contactaron y nos propusieron el evento principal en Vancouver. Dije que sí de inmediato. Sí, vamos. Llevo queriendo pelear desde mayo y estas son las únicas que me han ofrecido. Dije que sí dos veces. Ahora, no sé por qué, Ian se está demorando tanto o lo que sea que estuviera haciendo, y ahora meten a Reinier de Ridder y a Fluffy [Anthony Hernandez]. Ahora, una vez más, estamos sentados esperando. Así que gracias, Ian. Acabo de perder otro evento principal por tu culpa, amigo.

Brady peleó por última vez en marzo, cuando sometió al excampeón de peso wélter Leon Edwards en una impresionante actuación para conseguir su tercera victoria consecutiva. Tras esa pelea, Brady inicialmente esperaba una oportunidad por el título, pero seguía dispuesto a enfrentarse a otro peleador de alto rango para asegurar su lugar en una pelea por el campeonato.

Parece que UFC tenía planes similares después de que Garry lograra una impresionante victoria al superar a Carlos Prates en su pelea más reciente.

Lamentablemente, parece que los planes de UFC llegaron y se fueron sin llegar a programar a Brady contra Garry en una pelea por el potencial contendiente número uno.