La empresa femenina SEAdLINNNG presentó su función “Vibrant February” desde el Shinjuku FACE de la capital japonesa.

► “Vibrant February”

En choque de cuartetas, Amazon, MIKAMI, Rina Yamashita y AKARI superaron a Makoto, Asuka, Ryo Mizunami y Hiroyo Matsumoto. Fue la inglesa Amazon la que dio la victoria a su equipo y trabajaron perfectamente coordinadas que ya analizan la posibilidad de trabajar en un equipo bien conformado.

Siguió un recio enfrentamiento de parejas donde Itsuki Aoki y Misa Kagura doblegaron a Ayame Sasamura y Riko Kaiju.

En el turno estelar, la experimentada Arisa Nakajima no tuvo consideraciones con la joven independiente Riki Kawahara, quien tuvo la osadía de desafiarla por el Campeonato Individual SEAdLINNNG BEYOND THE SEA. Tras la confrontación, una aguerrida Ayame Sasamura de 2AW dio un paso al frente como siguiente retadora. Nakajima y Sasamura se encararon e intercambiaron algunos golpes antes de ser separadas.

Los resultados completos son:

SEAdLINNNG “~VIBRANT FEBRUARY~”, 16.02.2023

Shinjuku FACE

1. Miyuki Takase venció a Crea (12:33) con un Rolling Ston.

2. High Speed 3 Way Match: Ra Pidita (Kaho Kobayashi) derrotó a Mei Suruga y Kakeru Sekiguchi (6:34) con un 120 escuela nino sobre Sekiguchi.

3. Amazon, MIKAMI, Rina Yamashita y AKARI vencieron a Makoto, Asuka, Ryo Mizunami y Hiroyo Matsumoto (14:47) con La Magistral de Amazon sobre Makoto.

4. Itsuki Aoki y Misa Kagura derrotaron a Riko Kaiju y Ayame Sasamura (13:05) con un Double Knee Drop de Kagura sobre Kaiju.

5. SEAdLINNNG BEYOND THE SEA Singles Title: Arisa Nakajima (c) venció a Riko Kawahata (14:39) con la DxD defendiendo el título